PROCURILA JEDNA OD NAJVEĆIH TAJNI ARAPSKOG SVETA: Evo šta je dogovoreno na sastanku moćnika u čuvenom restoranu u Vašingtonu

U prestižnom vašingtonskom kvartu Džordžtaun postoji restoran pod nazivom "Kafe Milano", u kojem se okupljaju najmoćniji ljudi američke prestonice, a to mesto poslužilo je i za sastanak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sa Jusefom al Otaibom, ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata, zemlje koja formalno ne priznaje postojanje države Izrael.

Na brzinu pripremljeni sastanak zvaničnika dogodio se u tom restoranu u martu i baca svetlo na jednu od najčuvanijih tajni arapskog sveta - na tihe veze Izraela sa njegovim arapskim susedima, koje sada isplivavaju zbog zajedničkog neprijatelja, Irana.

Ambasador UAE u SAD sasvim slučajno bio na večeri sa političkim savetnikom šefa Stejt departmenta Brajanom Hukom, ambasadorom Bahrenia Šeikom Abdulahom i nekoliko novinara.

U međuvremenu, Amerikanci su saznali da i Netanjahu večera u restoranu, pa je poslat upit preko vlasnika restorana, a potom i preko jednog od novinara, da li bi bio raspoložen da im se pridruži na večeri.

Netanjahu je sa svojom suprugom prišao stolu kada je izlazio iz restorana, odgovarajući usput na nekoliko pitanja o Iranu i drugim problemima, nakon čega se rukovao sa dvojicom ambasadora i izašao napolje.

Ni Izrael ni UAE nikad nisu javno potvrdili da se susret dogodio, ali američki mediji su razgovarali sa šest osoba koje su bile prisutne ili su bile obaveštene o iznenadnom sastanku.

Ambasade Izraela i UAE u Vašingtonu nisu želele da komentarišu sastanak.

Iako ovaj susret ne signalizira istorijsko uspostavljanje veza između Izraela i UAE, ili bilo koje druge arapske zemlje, on ipak baca svetlo na to koliko je prijateljska saradnja između jevrejske države i arapskih zemalja Zaliva, do nedavno skrivana, polako postala javna.

"Kafe Milano" je restoran otvoren 1992. godine i od tada je jedan od omiljenih restorana najmoćnijih ljudi u Vašingtonu. Među redovnim gostima su i bivši predsednici SAD Barak Obama i Bil Klinton.

