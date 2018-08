DRAMATIČNO SLETANJE U PERUU: Avion pun putnika ostao bez točkova, a onda je sve počelo da VARNIČI! (VIDEO)

Incident se dogodio na glavnom međunarodnom aerodromu Horhe Čavez u Peruu, koji je 11 kilometara udaljem od glavnog grada Lime.

Avion je leteo na domaćoj liniji, kada je došlo do problema i morao je da sleti na aerodrom.

Kako se vidi na snimku, avion je morao da sleti bez otvorenih prednjih točkova.

Kada je avion dodirnuo tlo, došlo je do velikih varnica. Na pisti su čekali vatrogasci u slučaju da dođe do požara, ali to se nije desilo.

Iz kompanije su rekli da su svi putnici evakuisani bez problema i da ispituju zašto su točkovi na letelici bili zaglavljeni.

Foto: Printscreen/ Youtube

