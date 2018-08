KRALJICA KOKAINA OTKRIVA TAJNU VRHA MAFIJE: Zavodila najozloglašenije kriminalce i poštovala samo jedno pravilo (FOTO, VIDEO)

Od kraja 1970-tih godina, živela je, radila i volela u samom vrhu meksičke narko-mafije. Na vrhuncu karijere, nosila je kofere sa milionima dolara u novčanicama od po 100 dolara.

Pošto je osuđena zbog pranja novca, Avila je sedam godina života provela u zatvoru, od čega dve u samici, a oslobođena je 2015. godine.

Tokom 30-godišnjeg uspona do vlasti, Avila je letela luskuznim privatnim avionima, podvrgavala se plastičnim operacijama da bi sakrila identitet, bila je učesnik pucnjava na VIP žurkama i svedok potkupljivanja meksičkih državnih zvaničnika.

"Najveća suma o kojoj sam čula bilo je 100 miliona dolara jednom meksičkom predsedniku", izjavila je Avila.

Iako je bila prilično otvorena u intervjuu koji je trajao tri sata, Avila je odbila da odgovori na konkretna pitanja o tome kakva je tačno bila njena uloga u trgovini kokainom.

Maksimalno je koristila talenat za zavođenje.

"Sećam se udvarača koji mi je kupio pikap i ostavio ga ispred kuće mog dečka, sa cvećem i porukom. U poruci je pisalo: ‘Potroši novac na putovanje koje želiš’, a ostavio je i koverat u kome je bilo 100.000 dolara", rekla je ona.

foto: Profimedia

Kada je imala 21 godinu, privatno se sastajala s narko-bosom Amadom Kariljom Fuentesom, poznatim kao Gospodar nebesa.

Imala je jednu tajnu uspeha u kartelu.

Brzo je učila i napredovala u hijerarhiji kartela, uvek okružena muškarcima koji su je želeli. Međutim, odlučila je da nikada sama neće koristiti kokain.

"Kada to radite, muškarci vas doživljavaju samo kao još jednu od žena koja im je na raspolaganju, ne poštuju vas", kaže ona.

Prema njenim rečima, šefovi mafije su oko sebe imali čitav harem žena, ali njihove ženske koleginice nisu imale iste seksualne slobode. Oni posmatraju žene kao objekte, ukras ili nužnost, ali nikada "kao osobe sazdane od trijumfa i dostignuća", kaže Avila.

Njoj je bilo izuzetno važno da bude poštovana. Nije htela da bude samo gost na žurci, čvrsto je rešila da postane Kraljica kokaina. Za manje od deset godina to je i ostvarila.

Kurir.rs/ Guardian , All that is Interesting

Foto: Printscreen/ Youtube, Profimedia

Kurir

Autor: Kurir