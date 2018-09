MISTERIOZNI NESTANAK TROČLANE POSADE NA MORU: Spasioci ostali šokirani! Motor broda je radio i ručak još bio na stolu, a od ljudi NI TRAGA! (VIDEO)

Svojevremeno je portparol australijskih spasilaca Džon Hol rekao da su bili šokirani činjenicom da je brod bio savršeno ispravan. Motor je radio, hrana je bila postavljena na stolu, i čak je jedan laptop na stolu bio upaljen. Nikada nije razjašnjeno kako kako je troje ljudi nestalo sa broda. Na brodu su bili vlasnik Derek Baten i njegove komšije, braća Piter i Džejms Tansted.

Inače katamaran je pronađen oko 150 kilometara od australijske obale 20. aprila 2007. godine, ali trojica članova posade nikad nisu pronađena. Sužbena istraga je pokazala da su sistemi za hitne slučajeve kao što je radio i GPS bili potpuno ispravni, a i svi prsluci za spašavanje bili su na brodu.

Dvojica policajaca detaljno su pregledala čitav brod i nisu pronašli bilo kakve znake da je netko osim tročlane poisade bio na brodu. Policajci nisu pronašli ni znake bilo kakvog nasilja. Sve kabine bile su potpuno uredne, ali nekoliko stranica iz novina i jedna flaša od vina bili su na podu. Naknadno je utvrđeno da su svi ti predmeti završili na podu tokom odvlačenja broda sa pučine.

Potraga za nestalima nije dala rezultate i njihova tela nisu nikad pronađena. Godinu dana kasnije počela je intenzivna istraga kako bi se barem donekle utvrdile okolnosti smrti nesretnog trojca. Ukupno je 27 svedoka ispričalo sve što znaju o brodu i nestaloj trojici. Baten je uoči odlaska na putovanje položio kapetanski ispit i nekoliko puta je upravljao Kazom II. Supruga Dženifer Baten svedočila je da, osim manjih problema sa propelerom, kvarova na brodu nije bilo.

Braća Tansted bili su nešto iskusniji moreplovci, ali nisu bili vrhunski iskusni i spremni na tako dugo putovanje. Derek i Dženifer planirali su da oplove severnu Australiju, ali on se brinuo da njih dvoje ne bi mogli sami to da urade. Zato je odlučio da pozove dvojicu komšija umesto supruge na to putovanje.

Mjesecima su planirali tačnu rutu putovanja i šta im sve treba tijekom tih šest do osam nedelja. Braća Tansted bili su u penziji i nisu se zamarali tačnim rokovima za putovanje. Tokom istrage policija je ispričala da su pronašli i kameru na brodu. Poslednji snimak 15. aprila prikazuje svu trojicu zdrave i vesele. Baten je bio za kormilom, a Piter je lovio ribu dok je Džejms to sve snimao. Osim toga, Džejms je snimio i panoramu koja je prikazala čitavo okruženje. Upravo to je pomoglo istražiteljima da otkriju tačnu lokaciju gde je snimljen video. Međutim, čak ni to nije pomoglo u pronalaženju nestalih Australijanaca.

Veruje se da je jedan od braće pokušao da oslobodi udicu koja se zapetljala u propeler i pao u more, aonda je drugi brat je krenuo za njim kako bi ga spasio. Baten je ostao na brodu za kormilom i upalio motor kako bi se okrenuo i vratio po prijatelje. Međutim, kako je neiskusan kapetan, tek je naknadno shvatio da mora da spusti jedra. Kada je napustio kormilo kako bi spusti jedra, verovatno je nagli nalet vetra zaokrenuo brod i Beneta bacio u more. Brod se kretao brzinom 28 kilometara na sat i u samo nekoliko sekundi bi izvan dohvata unesrećenih.

"Nitko od njih nije bio vrhunski plivač, more je bilo nemirno i lako su se mogli umoriti i potonuti" , stoji u izveštaju mrtvozornika. Porodica nestalih nije se pomirila sa tim zaključkom istrage i kažu da postoje nedorečenosti u istrazi, jer sve ukazuje na to da je more bilo potpuno mirno. Čak ni tanjiri sa hranom nisu popadali sa stola, a i prsluci za spašavanje bili su na svom mestu što ukazuje da nisu imali problem sa talasima. Postoje brojne teorije, ali sudbina nesretnog trojca ni deceniju kasnije nije razrešena.

