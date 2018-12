FRANCUSKI MEDIJI RASPRŠILI SNOVE: Ono što je Makron najavio NIJE ISTINA, nema povećanja minimalca, samo bonusa! Žuti prsluci će tek sad da protestuju!

Reč je o povećanju bonusa za zaposlene, a ne "čisto" povećanje minimalne zarade od 100 odsto mesečno kako se čini iz Makronovog govora.

"Makronova rečenica deluje zbunjujuće jer će zapravo biti povećan bonus dok zakon predviđa automatsko i već ranije utvrđeno povećanje minimalne zarade od 25 evra. Ostalo povećanje se samo odnosi na bonuse a ne na čistu zaradu", naveo je radio.

Ove navode su potvrdili i izvori Jelijseke palate koji su naveli da se to odnosi na ubrzane mere povećanja bonusa. Za sada je bilo predviđeno da to bude 30 evra u aprilu 2019, 20 evra u oktobru 2020. i 20 evra u oktobru 2021, što je 70 evra do kraja Makronovog mandata. Prema novim merama, sve će biti tokom 2019. godine, a ne do kraja mandata.

Kad se na to doda i 25 evra automatskog povećanja minimalne zarade od 1. januara to je oko 100 evra, upravo suma koju je pominjao Makron.

Radio Frans info dodaje da to povećanje ne podleže porezu tako da neće biti unet u obračun za penziju zaposlenog. Dodaje da Makronova mera neće biti od koristi za zaposlene koliko bi bilo da je najavio povećanje plata.

Francuski mediji su danas pokušali da objasne delove Makronovog govora, koji nije uspeo da ubedi Francuze, dok su Žuti prsluci najavili da nastavljaju proteste.

