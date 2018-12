ĐENOVA - Gradonačelnik Đenove Marko Buči obećao je juče da će taj grad dobiti novi most do Božića 2019. godine.

Novi most bi trebalo da zameni stari, koji se srušio letos, kada su poginule 43 osobe.

Buči je najavio da će rušenje stubova i delova starog mosta početi pošto

konačno odobrenje za to da italijansko tužilaštvo koje istražuje kako je došlo do rušenja starog mosta 14. avgusta ove godine. On je dodao da odobrenje očekuje narednih dana.

Buči je rekao da bi radovi na rušenju ostataka starog mosta trebalo da budu završeni do 31. marta naredne godine.

