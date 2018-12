ĆERKE SU MU RAĐALE DECU, A ONDA IH JE ZATVORIO U KUĆU I SVE POBIO! VRISAK U DVORIŠTU PARAO NEBO: Jeziva priča o monstrumu koji čeka izvršenje SMRTNE KAZNE (FOTO, VIDEO)

Bio je 12. mart 2004. i bio je to dan koji je promenio sve u maloj zajednici u mestu Fresno u Kaliforniji. Dve žene, u pratnji prijatelja i rođaka vrištale su u dvorištu male kuće i tražile svoju decu.

Krupni muškarac, visok oko 190 cm, pokušao je da smiri dve uznemirene majke. Komšije koji su prisustvovale prizoru, pozvale su policiju. Policajci koji su došli na intervenciju bili su uvereni da je reč o sporu oko starateljstva nad detetom.

Ali, muškarac se sa puškom vratio u kuću i zaključao vrata. Policajci su došli do ulaza i počeli da ga uveravaju da ih pusti unutra i da porazgovaraju. A onda se začuo najpre jedan pucanj. Za nekoliko trenutaka serija pucnjeva proparala je tišinu pa je policija opkolila kuću. Uskoro je iz kuće, sav obliven krvlju, izašao Markus Veson. Bio je sasvim miran i pustio da mu policajci na ruke stave lisice.

Kad su ušli u kuću, policajci su naišli na stravičan prizor. U spavaćoj sobi pronašli su devet leševa. Od toga čak sedmoro dece mlađe od dvanaest godina. Druge dve žrtve bile su 17-godišnja Elizabet Breni Kina Veson i 25-godišnja Sebrena April Veson. Majke koje su očajno dozivale svoju decu tog strašnog dana bile su Sofina Solorio i Rubi Ortiz. Muškarac je Markus Veson, a majke su bile su njegove bratanice. Veson je ubio devetoro svoje dece i unučadi jer je verovao da je on Isus i da ako neko pokuša da razdvoji porodicu "svi će otići u nebo".

Još bizarnije, Veson je tvrdio da je Isus Hrist vampir, te da će i on i Veson živeti večno. Počeo je da piše sopstvenu bibliju u kojoj je smatrao da je ispijanje krvi ključ besmrtnosti. Veson je pre masakra čak kupio i desetak kovčega za porodicu, iako je tvrdio da ih je nabavio kako bi od njih pripremio drva za ogrev i napravio dečje krevete.

Vesonovu porodicu u Fresnu su već odavno izbegavali jer su stanovnici gradića polako počeli da otkrivaju zabrinjavajuće činjenice. Glava porodice bio je Markus Veson koji je imao ukupno 18-oro dece i unučadi. Održavao je incestuozne odnose sa svojim ćerkama - Kinom i Sebrenom, kao i sa rođakama Rosom i Sofinom Solorio i Rubi Oritz. Veson se takođe venčao privatno za svoje dve ćerke i tri bratanice, a sve su mu rodile decu.

Jedna od rođaka, Rubi Ortiz, potvrdila je da je Veson počeo seksualno da je zlostavlja kad je imala tek osam godina. Rekla je ju je uveravao da je seksualno zlostavljanje 'izraz njegove ljubavi prema svojoj ćerki'. Kad je Rubi imala 13 godina morala je da se uda za njega.

Vesonove ćerke međutim, tvrdile su da su sve devojke u domaćinstvu bile srećne. Rekle su da je "sve što se dogodilo u kući bilo dogovoreno i na to smo same pristale. Bio je to naš dobrovoljni izbor. Nikada nije bilo silovanja, nije bilo nasilja."

Na pitanje ko je bio otac njihove dece, odgovorile su da su zatrudnele 'veštačkom oplodnjom'.

Veson nije započeo svoju istoriju seksualnog zlostavljanja sa svojim ćerkama i bratanicama. S tim je počeo kad je imao osam godina kad je upoznao svoju suprugu Elizabet za koju se oženio kad je imao 15.

Elizabet je u intervjuu rekla da, kad je imao osam godina, Veson joj je rekao da ona njemu pripada i već tad je zapravo postala njegova žena. Već s 14 je zatrudnela, a do 26. godine rodila mu je jedanaestero dece.

Vesonovi sinovi imali su drugačije iskustvo s ocem od svojih sestara. Tvrdili su da ih je otac odgajao kao adventiste sedmog dana i da je on bio 'najbolji otac ikad'.

Serafino Veson, jedan od sinova, nije mogao da veruje da je njegov otac ubica: "On je izgledao opasno, ali bio je doista nežan otac i čovek. Ne mogu da verujem da je to učinio".

Veson je sinove vaspitavao odvojeno od sestara. Kao posledica toga muška deca njegovog klana nisu imala pojma za incestuozni odnos između oca i njegovih ćerki.

Veson je osuđen na smrt, a trenutno još boravi u zatvoru San Kventin i čeka na izvršenje kazne.



