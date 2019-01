JEZIVO! VIDEO JE SVOJU SLIKU NA SAJTU ZA NESTALU DECU: Sra.e, to sam ja! Počeo je potragu i saznao ŠOKANTNU ISTINU posle 30 godina! (VIDEO)

Želja da sazna istinu o svom identitetu povećala se kako je stario, pa je 2011. godine počeo potragu. Njega je privukla priča o Karlini Vajt koja je bila kidnapovana kada je bila beba i koja je tek godinama kasnije našla prave roditelje. Ona je otkrila istinu kada je našla sliku sebe kao bebe na sajtu za nestalu decu.

Stiv je rešio da i on to isto učini i otišao na sajt Missingkids.com. Tako je, kada je imao 34 godine, pronašao sliku jednog dečaka koji je nestao na Havajima i kompjuterski generisanu fotografiju tog dečaka kako bi izgledao kao odrastao muškarac. Sličnost je bila zapanjujuća. Odmah je znao da je to on."Naježio sam se. Pomislio sam: sr*nje, to sam ja! - ispričao je kasnije za "Pipl magazin". Kontaktirao je policiju u Honoluluu.

Dao im je i svoj uzorak DNK u februaru 2011. godine i osam meseci kasnije otkrio da je njegovo pravo ime Marks Panama Morijarti Barns. Njegov biološki otac, Mark Barns, prijavio je da je njegov sin nestao pre više od tri decenije nakon što ga je njegova majka,

Šarlot Morijarti, odvela u šetnju kada je imao šest meseci i nije se vratila. Stiv je otkrio da ga je njegova majka odvela u dom nepoznate osobe, gde je došla policija, a ona im dala lažno ime i datum rođenja svog sina.

Odvedena je u psihijatrijsku bolnicu, a dečak je dat na brigu socijalnoj službi. Međutim, majka je nestala nekoliko dana kasnije. Tri godine kasnije, Stiva su usvojili Stiv i Pat Karter, koji su ga odgajali u Nju Džersiju.

Nakon što mu je policija potvrdila identitet, Stiv je kontaktirao Dženifer Monhajmer - kćer njegove majke i njegovu stariju polusestru. Dženifer je imala osam godina i živela sa ocem u Novom Meksiku kada su njena majka i Stiv nestali. Pretpostavila je da su umrli, ali je ubedila policiju da ponovo otvori slučaj - tako je Stivova fotografija završila na sajtu Missingkids.com.

Ubrzo je stupio i u kontakt sa ocem.

"Sve što sam mogao da kažem je bilo: Oh, vau",- rekao je Mark Barns.

On se prisetio koliko mu je bilo teško što je ostao bez devojke i sina.

"Godinu i po dana sam poput ludaka jurcao po ostrvu", rekao je on.

Stiv je ispričao kako će polako da se upoznaje sa svojom pravom porodicom i da je presrećan jer je saznao istinu. se oduvek pitao šta je istina o njegovoj prošlosti i šokirao se kada je ugledao svoju sliku na sajtu sa nestalom decom.

