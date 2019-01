PUTINOVI SPECIJALCI NAORUŽANI OVIM MOĆNIM PIŠTOLJEM: Probija pancir ko od šale, sam se puni, a evo šta još može! (VIDEO)

SPS je pouzdan i u ekstremnim klimatskim uslovima: on je podjednako efikasan na arktičkoj hladnoći do -50 i na iscrpljujućoj pustinjskoj vrelini do +50. Kada strelac sa prosečnim nivoom obuke ispali 10 metaka iz ovog pištolja, ostvaruje dobru gustinu grupisanja pogodaka: na udaljenosti od 25 metara disperzija pogodaka iznosi svega 6,5 cm, a na udaljenosti 100 metara – 32 cm.

Pištolj Serdjukova se pojavio tokom burnih 90-h godina kao novo oficirsko lično naoružanje. Rusija je tada bila zahvaćena talasom kriminala. U to vreme kriminalci su aktivno koristili pancire, tako da je bio potreban pištolj koji je mogao probiti zaštitni prsluk. Na rastojanju od 100 metara SPS sa mecima SP10 (specijalno izrađenim za ovaj pištolj) probija pancire sa titanskim pločama debljine 1,4 mm i 30 slojeva kevlara, ili sa čeličnim limom debljine do 4 mm.

SPS se stalno usavršava: avgusta 2012. godine Centralni naučnoistraživački institut za preciznu mašinogradnju prezentovao je još jednu modifikaciju ovog pištolja sa oznakom SR1MP. Ona je karakteristična po tome što ima žlebove duž obe strane prednjeg dela rama, kao i Pikatinijevu šinu (za montiranje raznih kolimatorskih nišana), laserske pokazivače cilja i taktičke lampe. Osim toga, na pištolj SR1MP može se postaviti i prigušivač.

Pištolj, koji nosi Putinovo osiguranje, proizvodi se samo za elitne jedinice i to u malim serijama, pošto specijalnim jedinicama nisu potrebne velike isporuke oružja.

Kurir.rs/ Russia Beyond

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir