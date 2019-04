ISPOVEST PREŽIVELOG MASAKRA NA ŠRI LANCI: Jedna poruka, pokvarena truba i par sitnica su mi spasli život (VIDEO)

Hotel u kojem je boravio jedan je od napadnutih hotela i crkava. U napadima je poginulo 290 osoba, a oko 500 ljudi je povređeno.

Ovaj fakultetski profesor koji se sa Šri Lanke pre 30 godina odselio u Britaniju kaže kako je prvo čuo nešto što je zvučalo kao grmljavina. Kaže da je počeo da trči s 18. sprata prema prizemlju.

Preživeo je zahvaljujući pokvarenoj trubi na automobilu i jednoj Vatsap poruci. Svoje je iskustvo podelio na Fejsbuku.

"Još jedan barbarski teroristički čin na čovečanstvo, ovaj put na uskrsnu nedelju. Bio sam udaljen 90 sekundi od smrti. Smrt mi je pokucala na vrata, ja sam preživeo, ali su mnogi izgubili živote. Ta stolica sa leve strane je mesto gdje sam trebao sedeti u 9 ujutro kad je bomba eksplodirala. Ja i moja porodica u prošlosti smo tamo mnogo puta sedeli", priča ovaj profesor.

"Omela me poruka u 8:36. Prijatelj mi je poslao poruku, a vozaču automobila truba nije radila. Moj vozač je bio na putu na doručak koji smo dogovorili za 9 sati pa da hotel napustimo u 9:30. Kako je vozio prema hotelu, tako mu se pokvarila truba. Otišao je da promeni automobil jer je na Šri Lanki nemoguće voziti bez trube. To ga je zadržalo 45 minuta. U 8:36 dobio sam poruku od prijatelja koji je bio na aerodromu i koji mi je zahvaljivao na boravku, a ja sam se našalio s njim da sada mogu i zakasniti na doručak kada više nisam na 'skandinavskom satu'. On voli da doručkuje u 8:30, a ja sam više lenj pa idem oko 9 sati", piše preživeli muškarac.

Dakle, prvo je dobio poruku od prijatelja zbog koje nije ranije izašao iz sobe. A onda je saznao da će i vozač kasniti na doručak pa mu se nije žurilo.

Nadalje, još se nešto, kako piše, dogodilo u međuvremenu.

"U 8:45 sam otvorio vrata i krenuo na doručak. Treba mi pet minuta od sobe do doručka. Nešto me omelo, vratio sam se u sobu po kreditnu karticu. Razmakao sam zavese i isključio znak 'ne uznemiravaj' kako bi mogli očistiti sobu dok sam na doručku. Tada je eksplodiralo. Prvo sam pomislio da je grmljavina, pogledao sam napolje i video da nema ništa. Nekoliko minuta kasnije čula se druga eksplozija. Tada su se oglasili protivpožarni alarm i zvono za evakuaciju. Pogledao sam dole kroz prozor i ugledao haos. Znao sam da nešto nije u redu. Počeo samda trčim od 18. kata do prizemlja. Kad sam stigao do trećeg, tada sam shvatio koliko je situacija loša. Krvi je bilo svugde, decu su nosili na rukama, totalna panika", seća se on.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: AP

Kurir