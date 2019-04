MILIJARDER JE TVITERAŠU PONUDIO POSAO: Njegov odgovor je zapanjio mreže, a onda je stiglo OBJAŠNJENJE!

Ilon Mask je dospeo ponovo u sferu interesovanja javnosti, nakon što je ponudio razgovor za posao anonimnom korisniku Reddita pod nadimkom Grin D Onli. Naime, pošto je naišao na opširnu i detaljnu tehničku analizu Tesle Hardwear 3, koju je anonimni korisnik objavio na toj platformi.

Nakon što je pročitao objavu koju je napisao Grin, Mask ju je podelio na Tviteru.

"Reddit je hardkor. Uglavnom tačna analiza. Ko god da je radio ovu analizu, treba da dođe na razgovor za posao u Teslu", napisao je on, nakon čega se u komentarima javio i Grin, kojeg su zanimali uslovi rada.

Njega je najviše zanimalo da li može da se radi od kuće, kao i da li je Tesla završila sa otpuštanjem radnika.

"Navodno u Tesli ne dopuštaju rad sa drugih mesta, a Kalifornija (ili bilo koje drugo mesto) nije mesto u koje bih želeo da se preselim", obrazložio je on ostalim tviterašima svoj stav.

Pre nego što se oglasio ispod Maskovog tvita, Grin na drugom je postu o toj Maskovoj ponudi otkrio da ipak nije zainteresovan.

"Da, video sam, hvala. U prošlosti su me već jednom kontaktirali iz Tesle", objasnio je, nakon čega mu je još jedan tviteraš odlučio da ponovo naglasi kako mu Mask nudi posao.

"Ne, samo razgovor za posao (što je pametan potez). Takođe, mrzim da budem otpušten. I ne bih hteo da se selim, a čuo sam da Tesla ima strogu politiku, tačnije, da moraš da se preseliš tamo gde oni imaju prostorije. Ne možeš ni zamisliti koliko bi me koštala selidba u Kaliforniju", napisao je on.

Ostali tviteraši i dalje nisu odustajali pa su ga nagovarali da pita da li može da radi od kuće.

"Nisam toliko dobar da mogu dobiti sve što želim. Da me zaista žele, kontaktirali bi me nekim standardnim kanalima jer znaju ko sam", dodao je on na kraju.

