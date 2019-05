MALA MEDI NESTALA JE PRE 12 GODINA, SADA SE POJAVIO NOVI TRAG: Posle objavljivanja fotorobota sve oči uprte u nemačkog trostrukog ubicu i pedofila! (VIDEO)

Fotorobot urađen na osnovu opisa nekih svedoka u to vrijeme doveo je do nemačkog pedofila i trostrukog ubice Martina Neja. Nej je zbog ubistva trojice dečaka starosti od osam do trinaest godina i za oko 40 seksualnih prestupa i zlostavljanja dece.osuđen 2011. na doživotnu robiju.

Medi je nestala iz apartmana 3. maja 2007. godine, dok su joj roditelji bili na večeri. Portugalski istražitelji su upoređujući sliku fotorobota sa bazom podataka pronašli upečatljivu sličnost između Neja i čoveka kog je videlo nekoliko svedoka u blizini odmarališta.

Nej, poznat i pod nadimkom "čovek s maskom" navodno je u to vreme posetio regiju Algarve i intezivno putovao Portugalom devedesetih godina.

Ipak, vodeći portugalski tabloid "Koreo da Manja" navodi da Nej nije novi osumnjičen.

"Nemačkog pedofila, koji služi doživotnu robiju zbog ubistva troje dece i seksualnog nasilja nad desetinom dece, britanski mediji imenovali su za novog osumnjičenog u slučaju Medlin Meken. Ipak, on nije novi osumnjičeni kog ispituje policija", navodi portugalski list. Smatraju da se on ne uklapa u profil pošto su sve njegove žrtve dečaci, mada stručnjaci za kriminal smatraju da to ne znači da među njima nema i devojčica. Nej je kako tvrdi njegov cimer u ćeliji priznao da je ubio i jednog dečaka Francuza, a li nije spominjao Medlin.

Da podsetimo, pre nekoliko dana obeležena je 12-godišnjica od nestanka trogodišnjge devojčice Medlin Meken. Ona je bila na odmoru u Praja da Luzu kada je nestala, a od tada su se pojavile brojne teorije o nestanku devojčice.

Portugalski sajt "Espreso" piše da je u fokusu pedofil iz inostranstva. Tvrde da je on bio u Portugalu u vreme nestanka Medlin. Njeni roditelji i dalje se nadaju da će se saznati prava istina o sudbini njihove ćerke.

Kurir.rs/Krone.at

Foto printscreen Krone.at

Kurir