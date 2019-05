ŽESTOKE OPTUŽBE MAKRONA: Tramp i Putin kuju zaveru kako bi uništili Evropsku uniju!

Zajednički interes... Vladimir Putin, predsednik Rusije i Donald Tramp, predsednik SAD foto: Asošijejted Pres

Francuski predsednik Emauel Makron optužio je Stiva Benona, bliskog saradnika i bivšeg glavnog stratega Donalda Trampa, predsednika SAD, da zajedno sa ruskim oligarsima, koji su pod uticajem predsednika Vladimira Putina, kuju zaveru čiji je cilj uništenje Evropske unije!

EKSTREMISTI U NALETU

Nacionalističke i ekstremističke stranke iz različitih delova Evrope održale su samit proteklog vikenda u Milanu. Organizator skupa na kome su obećali da će redefinisati Evropu posle izbora bio je Mateo Salvini, zamenik premijera Italije. Mitingu su prisustovalli lideri desničarskih stranaka iz 11 zemalja među kojima su Francuska nacionalna skupština, Alternativa za Nemačka (AfD), Holandska slobodna stranka (PVV)... Na skupu nije bilo Viktora Orbana, premijera Mađarske, koji je najavio da će njegov Fides podržati Slavinija, ali da neće učestvovati u savezu sa Marin le Pen.



Oštre optužbe Makrona usledile su samo dva dana uoči početka glasanja za Evropski parlament koji se širom EU održavaju do 26. maja.

Pozamice iz Rusije

Ovi izbori su ključni za budućnost Unije i dolaze u trenutnu dok se Velika Britanija sprema da napusti zajednicu, a desničari žele da zaustave dalje integracije država članica.

- Birači u EU ne smeju da budu naivni po pitanju mešanja iz inostranstva u izbore za Evropski parlament. Rusi i neki drugi finansiraju ekstremne političke partije u Evropi - rekao je Makron i napomenuo da je Stiv Benon prethodnih dana boravio u Francuskoj gde je hvalio kampanju Marin Le Pen, liderke ekstremne desnice.

On je otvoreno optužio Marin Le Pen da je pod uticajem Benona i ruskih oligarha, nakon što je njena stranka dobila pozajmicu od banaka bliskih predsedniku Vladimiru Putinu. U pitanju je pozajmica iz 2017. kada je Le Penova bila u kampanji za predsednika i kada je na izborima izgubila upravo od Makrona.

Obišla pripadnike Bundesvera... Angela Merkel, kancelarka Nemačke foto: EPA / Michele Tantussi / Pool

ANGELA MERKEL: NATO DA ZAŠTITI EVROPU

Vojni savez NATO mora da se usredsredi na osiguranje vlastite teritorije, a ne samo na strane misije, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel tokom posete tenkovskoj brigadi Bundesvera u severnoj Nemačkoj. Angela Merkel istakla je da je obezbeđivanje sopstvene teritorije ponovo postalo "važan zadatak".

Francuski premijer Edouard Philippe je bio još konkretniji u optužbama na račun lidera SAD:

- Jaka Evropa je preduslov za naš suverenitet. Vidim da to muči Donalda Trampa i Stiva Benona. Ono što ne razumem jeste to zbog čega francuski građani podržavaju one koji se pretvaraju da brane državu i narod, a zapravo su poslušnici onih koji žele da oslabe Evropu - rekao je Philippe aludirajući na Le Penovu.

Sjedinjene Države Evrope

Benon, koji je osnovao organizaciju Pokret (The Movement) sa sedištem u Briselu, kako bi promovisao desničarske populističke grupe u Evropi, nije ostao dužan francuskom predsedniku:

- Makron želi Sjedinjene Evropske Države i izbori za Evropski parlament su zapravo referendum o njegovoj viziji Evrope - rekao je Benon priznavši da je savetovao Marin Le Pen u kampanji.

On je doveo Trampa na vlast... Strateg Stiv Benon foto: AP



KO JE STIV BENON

* Jedan je od najuticajnih desničara i ljudi koji deluju iz senke u SAD

* Bio je investicioni bankar i direktor portala Breitbart News

* Kao šef kampanje, doveo je Donalda Trampa na vlast

* Bio je glavni strateg Bele kuće i viši savetnik predsednika

* Rekao Trampu da mu je ćerka Ivanka glupa, zbog čega je smenjen

* Osnovao "Pokret", desničarsku organizaciju sa sedištem u Briselu

Kurir.rs

