NA OVOM OSTRVU JE LETI STALNO DAN, A ZIMI NOĆ: Sada žele da potpuno UKINU VREME, a evo kako su to zamislili (VIDEO)

Tamo sunce ne izlazi tokom zime i ne zalazi tokom leta. Stanovnici su pokrenuli kampanju da postanu prvo mesto "bez vremena" jer vreme za njih nije toliko važno kao u ostatku sveta.

"Želimo da oslobodimo meštane tradicionalnih radnih sati dozvoljavajući im da rade šta hoće, kada hoće", rekao je pokretač inicijative Kjel Ove Hveding.

On kaže da taj potez ima smisla jer na Somaroju, gde inače živi oko 300 ljudi, vreme ne teče kao u drugim delovima sveta. Od novembra do januara, stalno je mrak, a od maja do kraja jula ne zalazi uopšte.

Kada se živi u konstantnom mraku ili na neprestanom suncu, pojmovi "dan i noć" polako gube smisao.

"Širom sveta, ljudi su pod stresom i u depresiji. U velikom broju slučajeva, sat je razlog zbog čega se osećaju zarobljeno. Ovde bi živeli u zoni bez računanja vremena tako da svako može da iskoristi svoj puni potencijal. Mladi bi svakako morali da idu u školu, ali ima mesta za fleksibilnost. Ako želite da kosite svoj travnjak u 4 ujutru, samo napred", rekao je Hveding.

Na Somaroju, dok traje dan tokom čitavog leta, oko 2 ujutru mogu se videti deca kako igraju fudbal, ljudi koji uređuju svoje kuće, a tinejdžeri idu na plivanje.

Kako su za njegovu ideju sada čuli i širom sveta, Hveding je inicijativu predao loklanoj samoupravi, a nada se da će uspeti u svojoj nameri.

Inače, na ovom ostrvu najviše se živi od turizma i ribolova.

