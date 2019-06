PUTIN OPET DOVEO TRAMPA U ĆORSKOKAK: Zbog jednog detalja sa sastanka dva lidera u Osaki američki predsednk žestoko napadan u SAD (VIDEO)

Kako su preneli ruski mediji, na koje se poziva Rojters, na tom je sastanku bilo reči i o ukrajinskim mornarima koje je Rusija zarobila prošle godine.

Britanska agencija podseća kako je Tramp na početku sastanka s Putinom u Japanu zajedljivo "zamolio" ruskog predsednika da se ne meša u predstojeće američke predsedničke izbore 2020. godine, aludirajući na taj način na skandal koji je doveo do otvaranje istrage o kontaktima s Kremljom tokom njegove kampanje za prvi mandat 2016. godine.

Tramp i Putin s novinarima su u Osaki kratko razgovarali uoči sastanka iza zatvorenih vrata, što je bio njihov prvi susret licem u lice nakon protekalog samita u Helsinkiju prošlog juna i nakon što je aprila objavljen izveštaj spacijalnog istražitelja Roberta Mileraa o ruskom mešanju u američke predsedničke izbore.

"Molim vas, nemojte se nešati u izbore", kazao je Tramp u šaljivom tonu Putinu u Osaki, našto mu je ruski predsednik kroz smeh obećao kako će tako i postupiti.

Ali takav je Trampov nastup odmah izazvao reakcije u SAD-u.

"Rusija je napala našu demokratiju kroz urotu čiji je cilj bio da instalira Trampa u Ovalni ured. To nije nešto čemu bi se trebalo smejat", napisao je na Tviteru Hakim Džefris, predsednik kluba Demokrata u Poslaničkom domu američkog Kongresa.

Majks Mekfol , bivši američki ambasador u Rusiji u vreme administracije Baraka Obame, kazao je kako je Trampovo ponašanje tokom susreta s Putinom bilo "razočaravajuće, iako ne više i šokantno".

Bivši ameriički predsednik Džimi Karter smatra da bi kompletna istraga "pokazala da Tramp zapravo nije pobedio na izborima 2016. godine".

"On je dospeo do [predsedničkog] mesta jer su Rusi umešali i to u njegovu korist", kazao je Carter za USA Today.

Američko-ruski odnosi godinama su sve lošiji, posebno nakon ruske aneksije Krima 2014. godine i podrške sirijskom predsedniku Bašaru al-Asadu u sirijskom ratu. Ovih je dana i sam Putin priznao kako su odnosi "sve gori i gori".

Trump pak želi da okrene novu stranicu u odnosima i radi zajedno s Putinom na pitanjima poput onog o tome kako obuzdati nuklearne ambicije Severne Koreje, konstatuje Rojters.

