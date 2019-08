VUDI HARLESON O SUSRETU S BRAČNIM PAROM TRAMP: Naduvan sam istrpeo Donalda i Melaniju

Večera za zaborav... Donald i Melanija Tramp foto: EPA / Erik S Lesser

Vudi je večeru, za koju tvrdi da je bila brutalna, s jednim od najpoznatijih bračnih parova na svetu imao u Trampovoj kuli na Menhetnu 2002. godine.

Narcisoidan tip

On je u intervjuu za ugledni magazin Eskvajer istakao da je Melanija tokom čitave večeri jedva progovorila nekoliko reči.

LIČNA KARTA

Vudro Trejsi Harelson

Rođen: 23. jul 1961.

Mesto: Midlend (Teksas)

Brak: ženio se dva puta

Deca: troje



- Bila je to večera u četvoro. Našli smo se u Trampovoj kuli, seli smo za sto. Melanija je bila tu i njih dvoje se još nisu venčali. I to je, da vam kažem, bila brutalna večera. Trajala je dva i po sata. Bilo je tako intenzivno da sam morao da izađem i popušim džoint kako bih preživeo i izdržao Donalda i Melaniju celo veče. Bilo je toliko loše. Donald je držao monolog. Slušajte, ja sam iz Holivuda i naslušao sam se narcisoidnih tipova, ali ovaj čovek ih je sve nadmašio. Raspametio me je - rekao je on.



Harelson je istakao da mu je bilo žao Melanije, tada Trampove buduće supruge, koja je jedva progovorila tokom večere, na kojoj je bio i Džesi Ventura, tadašnji guverner Minesote:

Poznatkao veliki obožavalac marihuane... Vili Nelson foto: Profimedia

VILI JE KRIV ZA DROGU

Holivudski star kaže da je bio prestao da koristi marihuanu, ali da ga je muzičar Vili Nelson ponovo navukao na ovu drogu:

- Da, bio sam prestao, skoro pune dve godine. I onda sam naleteo na Vilija. Posle jednog njegovog koncerta hteo sam da ga vidim i otišao sam do autobusa. Kada su se vrata otvorila, ništa se nije videlo od dima, a onda se on pojavio s velikim debelim džointom i rekao "Hajde da zapalimo jednu." Kada sam povukao dim, Vili mi je rekao: "Dobro došao nazad kući, sinko." Odmah mi je bilo jasno da ćemo biti doživotni prijatelji.



- Ako za stolom sede četiri osobe, fer bi bilo da svaka od njih dobije 25 odsto vremena u konverzaciji, jel tako? Reći ću samo da je Melanija to veče pričala možda 0,1 odsto vremena. Ja sam pričao oko jedan odsto, a guverner Džesi oko tri odsto. Donald je pričao ostatak vremena.

S Pensom na koledžu

Glumac koji se proslavio u filmovima "Belci ne umeju da skaču", "Narod protiv Larija Flinta", "Rođene ubice" i "Dobro došli u Zombilend", kaže da poznaje i Majka Pensa, potpredsednika SAD.



- Majka znam s koledža. Bio sam brucoš, a on je bio junior. Bio je dobar momak, vrlo predusetljiv. Ne znam kako bi smo se sada slagali, ali tada smo bili skroz u redu - zaključio je Harelson.

Kurir