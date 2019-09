POGLAVICA PLEMENA UPUTIO JEZIVU PRETNJU UBICAMA AMAZONIJE: Kad posečete drveće, napadate duše naših predaka! Mi smo u strahu, a uskoro ćete i vi biti! (VIDEO)

Reč je, naravno, o brazilskim domorocima, pripadnicima oko 400 plemena koji su živeli u toj prašumi mnogo pre nego što je Brazil kao ustanovljen kao država.

Dok je rasprava oko očuvanja Amazonije, njene važnosti za globalni ekosistem i opasnosti od njenog krčenja i poljoprivredne eksploatacije u drugim slučajevima često akademska, u slučaju amazonskih domorodaca ona je pitanje života i smrti. Ratari, stočari, šumari, rudari i preprodavci ilegalno zaposednute zemlje već decenijama krče amazonsku prašumu kako bi je pretvorili u ekonomski resurs.

A Raoni Metuktire, poglavica brazilskog domorodačkog plemena Kajapo, objavio je u britanskom Gardijanu otvoreno pismo onima koji krče, pale i osvajaju Amazoniju, hektar po hektar.

Pismo prenosimo u celosti.

"Dugi niz godina, mi, domorodačke vođe i amazonski narodi, upozoravamo vas, našu braću, koja su nanela toliko štete našim šumama. Ono što radite promeniće ceo svet i uništiti naš dom, a uništiće i vaš dom.

Stavili smo na stranu našu podeljenu prošlost kako bismo bili zajedno. Pre samo jedne generacije, mnoga naša plemena ratovala su međusobno, ali danas se zajedno borimo protiv našeg zajedničkog neprijatelja. A taj zajednički neprijatelj ste vi, nedomorodački narodi koji su napali naše zemlje i koji sad pale i one male delove šume koje ste nam ostavili za život. Brazilski predsednik Bolsonaro podstiče vlasnike farmi u blizini naše zemlje da očište šumu i ne čini ništa kako bi ih sprečio da napadnu našu teritoriju.

Pozivamo vas da zaustavite ono što radite, da zaustavite destrukciju, da zaustavite napade na duše Zemlje. Kad posečete drveće, napadate duše naših predaka. Kad kopate za mineralima, udarate u srce Zemlje. A kad na zemlju i u reke ispuštate otrove – poljoprivredne hemikalije i živu iz rudnika zlata – slabite duhove, biljke, životinje i samu zemlju.



Kad tako oslabite zemlju, ona počinje da umire. Ako tlo umre, ako naša Zemlja umre, onda niko od nas neće moći da živi, svi ćemo umreti.

Zašto to radite? Kažete da je to zbog razvoja, ali kakav je to razvoj koji oduzima bogatstvo šume i zamenjuje je sa samo jednom vrstom biljke ili jednom životinjom? Tamo gde su nam duhovi nekad davali sve što nam je potrebno za život, svu našu hranu, naše kuće, naše lekove, sada je samo soja ili stoka. Kome treba takav razvoj? Samo nekolicini ljudi koji žive na farmama, oni ne mogu da izdržavaju mnogo ljudi i oni su jalovi.

Pa zašto onda to radite? Vidimo da je to zato da neki od vas mogu da dobiju mnogo novca. Na jeziku Kajapo, mi novac zovemo piu caprim, „tužnim lišćem“, zato što je to mrtva i beskorisna stvar i donosi samo štetu i tugu. Kad vaš novac dođe u naše zajednice, često uzrokuje velike probleme i deli naše ljude.

I možemo da vidimo da istu stvar čini i vašim gradovima, u kojima oni koje vi nazivate bogatim ljudima žive izolovani od svih ostalih, u strahu da će doći drugi ljudi i uzeti im piu caprim. Istovremeno, drugi ljudi gladuju ili žive u bedi jer nemaju dovoljno novca da nabave hranu za sebe i svoju decu.

Ali i ti bogati ljudi će umreti, kao što ćemo svi mi umreti. A kad se njihove duše odvoje od njihovih tela, njihove duše će biti tužne i patiće, zato što su oni, dok su bili živi, učinili da mnogi drugi ljudi pate, umesto da su im pomogli, umesto da su osigurali da svi ostali imaju dovoljno za hranu pre nego što su nahranili sebe. To je naš način, način Kajapoa, način starosedelaca.

Morate da promenite način na koji živite zato što ste izgubljeni, izgubili ste svoj put. Put kojim idete je put uništenja i smrti. Da biste živeli, morate da poštujete svet, drveće, biljke, životinje, reke, pa čak i samu zemlju. Zato što sve te stvari imaju duše, sve te stvari jesu duše, a bez duša će Zemlja umreti, kiša će prestati i hrana će usahnuti i takođe umreti.

Svi dišemo isti vazduh, svi pijemo istu vodu. Živimo na jednoj planeti. Moramo da zaštitimo Zemlju. Ako to ne učinimo, doći će veliki vetrovi i uništiti šumu.

Tada ćete osetiti strah koji mi osećamo.

