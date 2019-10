HOROR U VELIKOJ BRITANIJI: Lidija je u telefonu svog dečka otkrila zastrašujuće fotografije, a onda je pronađena mrtva u stanu! (FOTO)

Lidija Roberts (21) navodno se osećala povređeno kada je otkrila uznemirujući sadržaj sa ruskog vebsajta na drugom telefonu njenog dečka Adama Velsa (27), preneo je San.

Par je počeo da se svađa zbog toga preko poruka, nakon čega se Vels vratio u zajednički stan gde su nastavili svađu.

Nakon toga je izašao u grad sa društvom, a kada se vratio kući oko 3.30 sati ujutru, pronašao je Lidiju mrtvu u stanu.

Vels, inače biznismen, se pojavio na sudu i naloženo mu je da potpiše registar seksualnih prestupnika na pet godina zbog nepristojnih slika.

Na suđenju se saznalo da je Roberts i ranije imala suicidne pokušaje i da su joj potpisani lekovi za depresiju.

Žrtva i Vels bili su u vezi dve godine pre tragičnog događaja u junu 2017. godine.

Vels se u julu 2018. pojavio na sudu, optužen za posedovanje 31 nepristojnih fotografija dece.

Majka žrtve ispričala je na suđenju da se Lidija osećala "povređeno i odvratno kada je pronašla fotografije".

"Imam utisak da je on naterao da uradi to što je uradila. Kao porodica mi smo uništeni gubitkom naše divne ćerke i nikada mu to nećemo oprostiti", rekla je majka Mišel.

