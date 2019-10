SNOUDEN OTKRIVA TAJNE CIA: Ovako nas prisluškuju preko mobilnih telefona! A onda je rekao šta je saznao o vanzemaljcima i sletanju na Mesec (VIDEO)

Snouden je u gostovanju, koje je trajalo skoro tri sata, opisao kako nas tačno pametni telefoni špijuniraju i šta možemo da uradimo kako bismo to izbegli.

"Velika stvar koja se promenila od 2013. je što je sada mobilni na prvom mestu", rekao je Snouen objašnjavajući kako se prisluškivanje danas uglavnom sprovodi preko mobilnog telefona jer ih ljudi koriste češće nego računare.

"Imate mobilni negde u sobi. On je isključen - bar mu je ekran isključen. A ako vam neko pošalje poruku, ekran oživi. Kako se to dogodi?" zapitao se retorički Snouden.



"Svaki smartfon, svaki mobilni stalno je povezan s najbližim odašiljačem. Čak i kad je ekran isključen i mislite da ne radi ništa, ne možete to da vidite jer su emisije radiofrekvencija nevidljive, ali on vrišti u vazduh, govoreći 'tu sam, tu sam'... pokreti vašeg mobilnog su pokreti, kao i vaši, i često su jedinstveni i mogu da vas identifikuju preko njih", rekao je.

To znači da kad god nosite mobilni, kad god je uključen, postoji zapis vaše prisustva na tom mestu koji stvaraju kompanije.

"One ne moraju da drže te podatke večno, u stvari nema dobrog razloga da ih drže večno, ali te kompanije vide to kao vredne informacije", napomenuo je, dodavši da su ti podaci ranije bili prolazni, ali sada se skladište zauvek.

"Nema veze jeste li učinili nešto pogrešno ili ste najobičnija osoba na svetu... jer tako masovni nadzor funkcioniše. Tako se stvara 'osnovna kolekcija', što je eufemizam vlade za masovni nadzor. Oni naprosto skupljaju sve to unapred u nadi da će jednog dana biti korisno", dodao je ovaj uzbunjivač, javljajući se video-linkom s nepoznate lokacije u Rusiji.



Najčešće je dovoljno isključiti mobilni

"A tu govorimo samo o tome kako se spajate na mobilnu mrežu. Ne uzimamo u obzir sve one aplikacije koje kontaktiraju s vašom mrežom još češće (nego vi). Moramo identifikovati problem. A problem s korišćenjem smartfona danas je što nemate pojma šta rade u bilo kom trenutku", rekao je.

Poseban problem s današnjim smartfonima je što im se ne može izvaditi baterija, kao starim "glupim" telefonima, čime se osigurava da nisu tajno uključeni. Ipak, za običnu osobu dovoljno je i jednostavno da isključi telefon.



Snouden je govorio i o vanzemaljcima i teorijama zavere.



"Da zabeležim, koliko god sam istraživao, vanzemaljci nisu kontaktirali sa Zemljom ili, u najmanju ruku, nisu kontaktirali sa američkim obaveštajcima. I da, za slučaj da ste se pitali: da, ljudi su zaista sleteli na Mesec, promena klime se zaista dešava, kemtrejlsi nisu važni", otkrio je najčuveniji uzbunjivač na svetu.



Gostujući u podkastu, čovek koji je razotkrio najopasnije tajne američke vlade i pokazao jeziv nivo globalnog praćenja i prisluškivanja u zemlji i inostranstvu objasnio je zašto to tvrdi.

"Ne postoje dokazi o vanzemaljcima i kemtrejlu. Znam, Džo, znam da bi ti voleo da ima vanzemaljaca. Znam da bi naučnik Nil Degras Tajson mnogo voleo da ima vanzemaljaca. I verovatno ih ima, zar ne? Ali ideja da ih krijemo... Imao sam neverovatan pristup mrežama NSA, CIA, vojske i svih tih grupa. Nisam mogao da nađem ništa o tome. Ako su sakrivene, onda su sakrivene tako dobro čak i od ljudi koji su u tim grupama", rekao je on.

Na pitanje zašto onda ljudi veruju u teorije zavere, odgovorio je: "Svi žele da veruju u teorije zavere jer to pomaže da život ima smisla. Pomaže nam ako mislimo da je sve pod kontrolom, da neko donosi važne odluke".



Snouden je 2013. razotkrio američko špijuniranje svojih građana, ali i ljudi u inostranstvu, zbog čega je morao da pobegne iz zemlje. Vlada SAD ga je proglasila špijunom i izdajnikom i povukla mu pasoš, pa je ostao u Rusiji. Kako kaže, sada je situacija mnogo gora, jer su pametni telefoni sve olakšali.



Beg iz zemlje

"Postoji cela industrija koja je stvorena na prikupljanju podataka i to rade bez našeg znanja. Znaju sve što radimo. Sve je posebno pojačano sa 11. septembrom, nakon koga je strah doveo do toga da narod više nije partner vlasti, već njen podanik. Strah je i razlog uspona Donalda Trampa. On, kao i drugi predsednici, vlada čudovišnom tiranijom sa sistemom „ključ u ruke“, koji je uspostavio Dik Čejni pre skoro dve decenije", rekao je Snouden.

