U MEKSIKU SE DOGODI SKORO 100 UBISTAVA DNEVNO, A OVAJ GRAD JE NAJSMRTONOSNIJI: Lokalne novine su umesto vesti o stravičnim zločinima uvele "SMRTOMETAR"! (FOTO, VIDEO)

Kad je Obrador prošlog decembra postao predsednik Meksika, obećao je da će "smiriti" jednu od najnasilnijih nacija Južne Amerike, proglašavajući rat društvenim korenima kriminala. Ali, skoro godinu dana kasnije malo je znakova progresa, a stope ubistava i nasilja su na nivou kakav nije viđen u najmračnijim danima "rata protiv droga" Felipea Kalderona 2006-2012.

Prošlog meseca je bezbednosni zvaničnik Alfonso Durazo rekao da je kriza došla do opadanja, samo da bi usledila nedelja nasilja u kojoj su pripadnici kartela pobili 13 policajaca i paralizovali prestonicu kako bi oslobodili sina najčuvenijeg narko lorda Meksika Hoahina El Čapa Guzmana.

U prvih devet meseci ove godine u Meksiku je bilo skoro 100 ubistava dnevno, dok je 2018. u Tihuani bilo rekordnih 2.518, a izgleda da će ih biti i više.

"Država je izgubila kontrolu", izjavio je bezbednosni stručnjak Viktor Klark, preneo je Gardijan, čiji su reporteri proveli period od 4-11. oktobra u jednom od najsmrtonosnijih gradova Meksika - Tihuani.

Nedelja je počela neobično mirno, bez ijednog ubistva u prvih 24 sata, a gradonačelnik Tihuane Arturo Gonzales Krus tvrdi da se to nije dogodilo godinama. Drugog dana se nasilje nastavilo. Kako navodi Gardijan, u 6.00 ujutro je pronađen leš muškarca u predgrađu, a pet sati kasnije i par raspadnutih nogu u južnom delu grada. Oko 14.45 popodne ubijen je muškarac u svojoj kući.

Lokalni list preneo je da je policija u potrazi za napadačem na tog čoveka, ali u zemlji u kojoj 90 odsto kriminala prođe nekažnjeno nema znakova da će uspeti.

Prošlo je nešto više od decenije otkako je divljački rat za kontrolu nad rutama droge u Sjedinjene Države načinio od Tihuane jednog od najozloglašenijih gradova u svetu. Kad je El Čapov kartel Sinaloa pokušao da stekne kontrolu nad rutom, došlo je do pokolja u ratu sa lokalnom mafijom u Tihuani.

Leševi su visili sa mostova, čak je i u elitnim delovima grada bilo pucnjave. U jednom od najjezivijih incidenata pronađeno je 12 leševa u crnim kesama bez jezika.

Vlada je bila primorana na akciju i do 2012. se broj godišnjih ubistava smanjio, ali brojka ponovo raste. U Tihuani ubistvo je toliko uobičajeno da su jedne lokalne novine uvele "muertometro", odnosno "smrtometar", kako bi čitaoci imali uvid u statistiku.

Vlasti za novi talas nasilja krive uvelike skriven spor oko trgovine drogom, posebno kristalnim metom, a Klark kaže da neki nisu ubijeni zbog kontrole ruta do SAD, već u borbi za lokalno tržište.

Gradonačelnik Tihuane ističe da je nerealno očekivati da će se ubilačka kriza ubrzo okončati, ali se nada da će se smanjiti broj ubistava i kaže da "ekonomska dinamičnost" grada nije pogođena. On je složio sa predsednikom Obradorom da će kriminal u njegovom gradu zaustaviti samo rehabilitacijom društvenog tkiva i iskorenjivanjem korupcije.

"Korupcija je majka svih zala jer pogađa sve", kaže Gonzales.

Klark, koji decenijama prati bezbednosnu situaciju u Tihuani, nije toliko optimističan po pitanju takve, jedinstvene taktike.

"Do sada se ništa, apsolutno ništa nije promenilo. Ne sumnjam da predsednik ima dobre namere, ali to što on radi nije dovoljno", ističe Klark.

