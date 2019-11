ŠOK ANALIZA! KOLIKO JE BOLESTAN PREDSEDNIK: Evo zašto iznenadna poseta Trampa bolnici izaziva zabrinutost (VIDEO)

Sam Tramp je tokom sastanka kabineta u utorak, objasnio posetu rekavši: "Ja sam u subotu otišao na lekarski pregled", jer je imao višak vremena. To je bio prvi put da je viđen u javnosti od posete tog vikenda.

Znamo da Tramp ima 73 godine, da ima srčane probleme i da je klinički gojazan. Za svakog muškarca tog doba i istorije bolesti, neočekivana poseta bolnici je zabrinjavajuća.

Novinari CNN su razgovarali sa lekarima koji su ranije radili u Beloj kući i onima koji su trenutno u vezi sa Belom kućom. Svi kažu da je ono što se dogodilo proteklog vikenda neobično: neplanirana poseta bolnici zbog onoga što je okarakterisano kao veoma rutinsko testiranje - testiranje koje je moglo da se uradi u Beloj kući.

S obzirom na to da je Bela kuća ranije davala mnogo prethodnih obaveštenja o predsednikovim lekarskim pregledima, poseta Volter Ridu je sve iznenadila, uključujući i veliko osoblje u samoj bolnici. Kad god predsednik planira posetu bolnici, daje se obaveštenje za sve institucije koje će osoblje upoznati sa određenim zatvaranjem puteva i koridora. Prema osobi koja je upoznata sa materijom, to se nije dogodilo prošlog vikenda.

Takođe upečatljiva činjenica da je predsednikov lekar, dr Šon Konli, došao sa Trampom u predsedničkom automobilu. Lekar obično iz bezbednosnih razloga vozi odvojeno od predsednika. Bivši doktor iz Bele kuće rekao mi je da se to nikada nije dogodilo tokom njihovog mandata.

"Uprkos nekim špekulacijama, predsednik nije imao bolova u grudima, niti je bilo naznaka bolesti ili potreve za lečenjem zbog bilo kakvih hitnih ili akutnih pitanja. Konkretno, nije podlegao bilo kakva specijalizovana kardiološka ili neurološka ispitivanja", ovo je stiglo kao obaveštenje iz Bele Kuće.

Za početak, svi testovi koje je Konli opisao mogli su se obaviti u Beloj kući umesto u bolnici. Mnogo krvnih pretraga zahteva da pacijent brzo preko noći postepeno, pa se tako obavlja prva stvar ujutro, a ne sredinom popodneva, kao što se očigledno dogodilo s predsednikom.

I zapamtite, predsednik je imao ove testove pre samo devet meseci. Jedan od razloga zašto lekari čekaju godinu dana da naruče laboratorijske analize za rutinski pregled je da bolje procene uticaj lekova i promena načina života u doslednom intervalu vremena. Nema koristi od novih testova krvi, osim ako ne postoji zabrinutost zbog nečega.

Konačno, ne postoji fazni fizički ispit, kao što je Tramp to opisao u svom tvitu od prošlog vikenda.

U Konlijevom memorandumu on je posetu opisao kao "rutinsku, planiranu privremenu proveru", a ne kao "lekarski preglecd". Dr Dženifer Penja, koja je do 2018. godine obavljala funkciju lekara potpredsednika Majkla Pensa, rekla je za CNN da se ove dve karakteristike značajno razlikuju.

"Rutinski godišnji je mesto gde radimo sveobuhvatnu istoriju i fizički pregled, sa svim potrebnim laboratorijima i pregledima", rekla je ona, napominjući da "privremena kontrola" predlaže "posetu" zbog stanja ili lekova koji se prate.

Tramp je poznat po sumnjivim lekarskim nalazima. Jedan lekar koji je lečio predsednika potpisao je pismo za koje je kasnije rekao da ga je Tramp diktirao. Drugi lekar je rekao da će možda živeti do 200 godina.

Kada se Tramp kandidovao za funkciju 2015. godine, njegova kampanja izdala je pismo tadašnjeg ličnog lekara, dr Harolda Bornstina, koji je napisao "Njegova fizička snaga i izdržljivost su izvanredni." Bornstin je dodao: "Ako bude izabran, Tramp će, mogu nedvosmisleno da izjavim, biti najzdraviji pojedinac koji je ikada izabran u predsedništvo."

U pismu je navedeno da Tramp "nije imao značajnih medicinskih problema" i rezultate kandidata i laboratorijske rezultate nazvao "zapanjujuće odličnim". Bornstin je napisao da mu je krvni pritisak bio nešto bolji od proseka na 110/65 i da Tramp nikad u životu nije imao rak i samo jednu operaciju, kada je imao 10 godina.

To nije bila standardna medicinska procena zdravstvenog stanja pacijenta, što je objektivni zapis. Pored ukrašavanja činjenica, bilo je primetno da je bilo vrlo malo istorije bolesti opisano osim beleške da je na dnevnom nivou uzimao aspirin i statin u malim dozama.

Bilo je teško ne uočiti sličnosti između jezika koji se koristi u pismu i jezika koji je Tramp voleo da koristi. Nešto više od dve godine kasnije, Bornstin je tvrdio da je veoma pismo koje hvali kandidata kao viziju zdravlja diktirao i sam Tramp. "Diktirao je to pismo. Nisam ga napisao", rekao je Bornstin za CNN.

U dobu od 70 godina, predsednik Tramp bio je najstariji predsednik koji se došao na funkciju u američkoj istoriji i imao je svoj prvi lekarski 2018. godine kao priliku da ućutka kritičare koji su dovodili u pitanje i njegovo fizičko i mentalno stanje.

Rezultati njegovog ispitivanja otkriveni su tokom konferencije za novinare sa lekarom iz Bele kuće dr Ronijem Džeksonom 16. januara 2018.

Jedini drugi poznati lekar Bele kuće koji se javnosti obratio o rezultatima zdravlja predsednika bio je dr Vilijam Lukaš, lekar predsednika Džeralda Forda.

Džekson je rekao da je predsednik Tramp zatražio da mu se izvrši kognitivni test, koji nije rutinski deo pregleda. Džekson, koji je takođe bio lekar predsedniku Baraku Obami, rekao je da je to bio prvi put da je znao da je bilo koji predsednik podvrgnut bilo kojoj vrsti kognitivnog testa.

"Aktivno me tražio da to uključim u to, pa smo i učinili", rekao je Džekson novinarima. Tokom konferencije saznali smo da je Trampov krvni pritisak bio normalan, ali i njegova težina, 108 kilograma i ukupan nivo holesterola, 223, bili su visoki.

U zvaničnom obraćanju posle fizičkog pregleda, Bela kuća nije otkrila da je Tramp takođe uradio koronarnu pretragu kalcijuma. Ovaj test koristi CT (računarsku tomografiju) da bi se sakupio kalcijumski plak na zidovima koronarnih arterija koji snabdevaju krvlju srce.

Džekson se na kraju upleo u političku polemiku oko svoje nominacije kasnije iste godine da vodi američko Ministarstvo za pitanja veterana. On sada razmišlja o kandidaturi za kongres u Tekasu. Tada je dr Šon Konli, doktor osteopatije, preuzeo odgovornost nadzora predsednikovog zdravlja.

Najnoviji potpuni fizički pregled predsednika Trampa obavljen je u februaru 2019. godine i otkrilo je da je Tramp težak 110 kilograma, 4 kilograma više nego prethodne godine. Postavio mu je indeks telesne mase, ili BMI, na 30,4, što ga je učinilo klinički gojaznim prema smernicama Nacionalnih zdravstvenih zavoda.

Rezultati koje je objavio Konli takođe su primetili da je predsednik povećao dozu rosuvastatina, leka koji se koristi za lečenje visokog holesterola, na 40 mg dnevno. Nivo holesterola mu je pokazao ukupni holesterol od 196 - HDL od 58, a LDL za 122 - pad od prethodne godine.

Trampov krvni pritisak iznosio je 118/80, a predsednik je vakcinisan protiv meningitisa i upale pluća. Konli je rekao da predsednika pregledalo 11 lekara i da je pregled trajao 4 sata i da nisu bile potrebne nikakve anestezije.

Dakle, ostaje pitanje: Zašto je bilo potrebno da predsednik Tramp bude u bolnici u subotu popodne? Svaki lekar koji je čuo za čoveka sa anamnezom srčane bolesti i kliničkom gojaznošću koji je nenajavljeno posetio bolnicu zabrinuo bi se da pacijent ima simptome koji opravdavaju tu posetu.

To je razlog zašto toliko mnogo ljudi u medicinskoj zajednici ostaje zabrinuto. I bivši lekar Bele kuće i lekar koji je trenutno u kontaktu sa Belom kućom su iznervirani. "To se mene tiče. Znate, nema smisla raditi takve testove u Valter Ridu bez, zaista, bez provokacija", rekao je dr Džonathan Rajner, kardiolog bivšeg potpredsednika Dika Čejnija. Rajner je ovlašten od Bele kuće da govori o incidentu prošlog vikenda, ali nije upućen u sve Trampove medicinske podatke. On i drugi doktor s kojim je razgovarao CNN izrazili su zabrinutost da se ne otkriva potpuna slika predsednikovog zdravlja.

Čak ni osnovne informacije poput visine i težine predsednika nisu objavljene, a kamoli rezultati bilo kog sofisticiranijeg testiranja, ponovo ostavljajući nepotpunu i neprozirnu sliku njegovog zdravlja. Umesto da detaljno opisuje koji su testovi izvršeni prošlog vikenda, Konli je u svom dopisu naglasio ono što nije učinjeno na Trampu. „Tačnije, nije bio podvrgnut specijalnim kardiološkim ili neurološkim ocenama“, napisao je Konli.

Zdravlje predsednika ima dalekosežne posledice. Predsednik nema obavezu da deli bilo koju zdravstvenu istoriju sa javnošću, ali treba da budemo sigurni da predsednik Sjedinjenih Država ima najbolju moguću negu.

U petak je predsednik pozvao Foks i prijatelje i rekao da je poseta bolnici obavljena na predlog lekara.

Bez obzira na to šta je podstaklo putovanje do Valter Rid-a, predsednikova iznenađena poseta bolnici šalje važnu poruku. Idite na pregled ako imate neobične simptome. Iako ne znamo koji su simptomi, ako ih ima, naterali Trampa da ode u bolnicu prošlog vikenda, čini se da su se razrešili i da su malo verovatni ili da zahtevaju intenzivnu terapiju. Konli je napisao da je poseta trajala samo nešto više od sat vremena ispitivanja, laboratorija i diskusija i da je Tramp od tada bio u žiži javnosti.

Ovde veća zabrinutost nije da li je medicinski tim Bele kuće iskren prema javnosti. Da li je tim iskren prema samom predsedniku. Ako jednostavno slede naredbe pacijenta, umesto da deluju nezavisno, oni tolerišu predsednikovu ćud isto toliko koliko leče njegovo zdravlje.

