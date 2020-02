OLUJA DENIS DONELA BROD DUHOVA: Misteriozno plovilo se nasukalo na obalama Irske! Evo gde je sve bio! (VIDEO)

Misterija se nadvila nad teretni brod sa tanzanijskom zastavom, koju je Kraljevska mornarica Velike Britanije poslednji put primetila u srednjem Atlantiku prošlog septembra.

Brod duhova je primećen kako pliva pored afričke obale pre šest meseci, a sada se našao na obali Irske nakon udara oluje Denis.

Teretni brod MV Alta primećen je u nedelju ujutru.

Portparol obalske straže Vaterford rekao je da je trenutna lokacija broda rezultat oluje, da su ga proverili, i da nisu nikoga pronašli na brodu.

Takođe je rekao da brod ne zagađuje to područje.

Menadžer operacija za spasavanje brodova Džon Tatan tvrdi da je: "Ovo jedan od milion."

Engineers and senior officials from @Corkcoco will inspect the 80-metre cargo vessel MV #Alta later today, which ran aground during #StormDennis near #Ballycotton in East #Cork yesterday. Some local people are clearly ahead of the posse though! @rtenews pic.twitter.com/OaXyGWS5Ex