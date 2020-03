KORONA STIGLA U BRISEL: Zaražen službenik Agencije za odbranu, otkazani svi sastanci

Prema navodima evropskih medija, službenik Evropske agencije za odbranu, bazirane u Briselu, testiran je pozitivno na COVID19 nakon što se vratio sa službenog puta u Italiji.

To je do sada prvi potvrđen slučaj u Briselu, a Evropski parlament je do sada jedina institucija koja je preventivno zatvorila vrata za posetioce.

Zbog toga je otkazano više od stotine javnih događaja koji je trebalo da budu održani u sedištu EP u Briselu.

Agencija je, kao meru predostrožnosti, na dve nedelje otkazala sve sastanke u svojim prostorijama kao i spoljne sastanke svojih službenika.

Prema pisanju Euroaktiva, svi sastanci u Evropskoj agenciji za odbranu otkazani su do 13. marta.

Euraktiv navodi i da je zaraženi službenik prve simptome bolesti osetio 29. februara, a da se po povratku iz Italije sastao sa oko 30 zvaničnika drugih EU institucija.

