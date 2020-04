SLIKA KOJA JE OBIŠLA SVET! Papa se moli na PRAZNOM TRGU U VATIKANU! S druge strane, u Srbiji traže da VERNICI DOĐU!

Slika koja je obišla svet - na Trgu svetog Petra u Vatikanu papa Franja molio se krajem marta za kraj pandemije koronavirusa.

Pod nekim drugačijim okolnostima na koje smo navikli, Trg svetog Petra bio bi pun ljudi ali tog dana nije bilo nikoga. Trg je bio osvetljen plavom svetlošću, padala je kiša a papa je potpuno sam.

Poglavar rimokatoličke crkve i molitvu u dane Ukrsa je takođe održao bez prisustva vernika.

Ovim je papa Franja pokazao, kako mnogi navode, veliku odgovornost prema novonastaloj situaciji jer nije pozivao vernike da se okupe, već je službu držao sam.

Ovo posebno upada u oči, i ponovo postaje aktuelna tema, jer u Srbiji velikodostojnici SPC imaju drugačije mišljenje.

Naime Sveti Arhijerejski Sinod Srpske Pravoslavne Crkve se obratio državnom vrhu Republike Srbije sa predlogom i molbom da se odobri prekid zabrane kretanja na Vaskrs, od pet do deset časova, kako bi pravoslavni hrišćani koji nisu u izolaciji i samoizolaciji mogli da uzmu učešća na jutrenju i liturgiji na svoj najveći praznik.

Papa je s druge strane pozvao ceo svet da se ujedini u molitvi i tako odgovori na pandemiju. "Pre virusa", rekao je Papa, "svi smo u istom čamcu, svi. Molimo se ne daj Bože da nas ostaviš u ovoj oluji".

Papa je vernicima rekao: "Ne bojte se." "I zajedno sa Petrom prenosimo sve naše brige Bogu, jer se ti brineš za nas", nastavio je papa, a prenosi Telegram.hr

„Već nedeljama izgleda kao da je pala noć. Gusti mrak nadvio se nad našim trgovima, ulicama i gradovima. To je preuzelo naše živote, ispunjeno zaglušujućom tišinom i prazninom koja paralizuje sve. To se može osetiti u vazduhu. Možete to osetiti u svojim postupcima“, rekao je papa.

"Našli smo se uplašeni i izgubljeni. Osećali smo se snažno i sposobno za sve. Ali oluja je otkrila našu ranjivost i one lažne i suvišne sigurnosti na kojima smo gradili naše planove, svoje projekte, svoje navike i prioritete. Trik onih stereotipa kojima maskiramo svoj ego sišao srušila je oluja. I otkriveno je ovo blagoslovljeno zajedništvo. Da jedni drugima pripadamo kao braća “, rekao je papa.

