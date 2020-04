POŠAST IZ 19. VEKA U FILADELFIJI JE BILA GORA OD KORONE: Ipak, zbog nje je uvedena SOCIJALNA DISTANCA (VIDEO)

U to 19. veku tifus je najčešće bio povezan sa krcatim i nesanitarnim uslovima zatvora, brodova i bolnica, nemilosrdno je napadao siromašno stanovništvo. I medicinska zajednica i laici često su krivili žrtve bolesti za njuhovu patnju, verujući da začarani, razvratni i nehigijenski životni stil rađa tifus. Izbijanje epidemijetifusa iz 1836. godine u Filadelfiji dovelo je do značajnih promena u načinu na koji su lekari razumeli bolest, uz važne lekcije za epidemiologiju u dobu COVID-19.

Tokom 1800-ih u Sjedinjenim Državama lekari su imali relativno male šanse da iz prve ruke svedoče o istinskoj epidemiji tifusa, a istorijske reference na „tifus“ mogle bi da se odnose na bilo koju bolest, dodatno zamagljujući istorijsku evidenciju o raširenosti ove bolesti. Naročito su američki lekari u to vreme verovali da su tifus i stomačni tifus iste tegobe, razlikujući se samo u težini simptoma.

U stvarnosti su to dve vrlo različite bolesti. Tifus je bakterijska infekcija koja se prenosi preko vaši, dok je stomačni tifus infekcija koja prenosi hranu koja pogađa creva. Sličnost u njihovim imenima nastala je zbog činjenice da su obe bolesti izazivale slične simptome, uključujući visoku temperaturu i karakterističan osip koji se sastoji od malih crvenih tačkica.

Prvi lekar koji je definitivno razlikovao dve bolesti, na osnovu zapažanja iz prve ruke pre i posle smrti pacijenta, bio je američki lekar Vilijam Vud Gerhard. Rođen 1809. godine u Filadelfiji, Gerhard je bio najstariji sin. Po završetku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Pensilvaniji 1830., Gerhard je nastavio medicinsko obrazovanje u Parizu, gde je naučio kliničke metode poput obraćanja pažnje i kvantitativnim i kvalitativnim senzornim detaljima prilikom lečenja pacijenata. Gerhard se vratio u Filadelfiju 1833. godine kako bi služio kao lekar u Filadelfijskoj bolnici.

Tokom zime 1835-6. godine, među pacijentima se manifestirala misteriozna bolest. Visoka groznica i "sumorni" izraz karakterisali su bolest, ali značajno, nijedan pacijent nije nagovestio crevne probleme, što je čest simptom tifusa. U početku su lekari u bolnici, uključujući Gerharda, verovali da pacijent ima bronhitis ili sličnu bolest. Do marta je postalo jasno da je bolest, ma kakva da je, postala epidemija, jer je broj slučajeva narastao.

Novi slučajevi „privukli su veću pažnju od njihovog pojavljivanja u više grupa iz iste kuće, i gotovo svi koji potiču iz određenog naselja“, napisao je Gerhard u članku iz 1837. u Američkom časopisu medicinskih nauka. Konkretno, većina slučajeva potiče iz četvrti na južnom obodu grada, koja se proteže do severnog Moamamensinga, područja koje je bilo poznato kao širomašna četvrt sumnjivog morala. Ali, Gerhard je kao problem identifikovao gustinu naseljenosti, a ne njegov ekonomski status.

Odstupajući od opšte mudrosti svog doba, Gerhard je širenje bolesti pripisivao fizičkoj blizini, a ne načinu života, postavljajući temelje za nove pristupe epidemiologiji.

Epidemija nije bujala 1836. godine, jer je dolazilo leto - neobično hladno, setio se Gerhard u svom članku. Gerhard je primenio ono što je naučio tokom svog školovanja u Parizu početkom 1830-ih na svoj rad u Sjedinjenim Državama tokom epidemije 1836. u Filadelfiji. Uz pomoć svojih kolega, uključujući kolege iz Pariza, školovanog lekara Caspar Vistera Penoka, Gerhard se oslanjao na svoje obrazovanje kako bi identifikovao predmetnu bolest kao tifus. U svoj je članak uključio slučaj Margaret Valters, 24-godišnje medicinske sestre. Dana 17. marta, nakon što se nekoliko dana osećala bolesno, Valters, koja je radila u ženskom odeljenju bolnice u Filadelfiji, počela je pokazivati zabrinjavajući niz simptoma, uključujući temperaturu i gubitak apetita. Tokom sledeće nedelje stanje njenih creva pogoršalo se, uprkos redovnim klistiranjima i higijeni.

Tokom studija u Parizu, Gerhard je pregledao tela pacijenata sa tifusom, pre i posle smrti. U crevima bolesnika sa tifomom često su bili pronađeni čirevi poznati kao žlezde Pejerovih ili Pejerovih flastera, nazvane po švajcarskom lekaru iz 17. veka. S obzirom na Valtersove simptome, Gerhard je očekivao da će nakon njene smrti videti da su joj upale Pejerove žlezde, ali to nije bio slučaj; crevni trakt je bio izuzetno zdrav. Na osnovu ovih i sličnih zapažanja Gerhard je zaključio da su tifus i tifusna groznica različite bolesti, koje pogađaju potpuno različite delove tela. Dok je tifus stvorio "morbidne promene" u crevima, groznica nije imala takav efekat, već su se javljali i bolovi u mišićima.

Gerhard je procenio da je epidemija tifusa pogodila oko 250 pacijenata bolnice u Filadelfiji u periodu od marta do avgusta 1836. U ovaj broj nisu obuhvaćeni oni koji su se razboleli u drugim ustanovama ili uopšte u gradu. Većina pacijenata koje je Gerhard opazio bili su crnci, a Gerhard je žrtve epidemije opisao kao uglavnom siromašne i "nesposobne". Izračunao je da je otprilike svaki četvrti oboleo od tifusa u bolnici umro. Afroamerikanci su, primetio je, izgledali posebno podložni. Gerhard je njihovu ranjivost pripisao vrstama ručnog rada koje obično obavljaju, kao i navodnim navikama da se opijaju.

U početku su Gerhard i njegove kolege odbacili ideju da je tifus zarazan. U to vreme je većina lekara verovala da je nekoliko bolesti zarazno; izuzeci - ponajviše male boginje - bile su one bolesti koje se mogu očigledmno preneti direktnim kontaktom kože i kože. Češće lekari pripisuju bolesti „infekciji“, slabo definisanom izvoru raznih bolesti koje često proističu iz spoljne sredine, a ne od prenosa sa osobe na osobu. Kako se Gerhardovo poznavanje tifusa povećavalo, on je postao čvrsto verovao u zarazu bolesti, naglašavajući zagađujuću prirodu znoja; doktori još nisu znali da se tifus širi kroz zaraženi izmet vaški.

Kao dokaz zarazne prirode bolesti od tela do tela, Gerhard je podsetio na slučaj medicinske sestre koja je, dok je brijala umirućeg pacijenta, udahnula pacijentov dah. Sestra je opisala da pacijentov dah ima "mučan ukus", i gotovo odmah se razbolela. Slično tome, „asistent je podržavao drugog pacijenta koji je umro ubrzo nakon toga, osetio je oštar znoj [pacijenta] na svojoj koži, a [asistent] je odmah preuzet sa simptomima tifusa.“

Bilo je jasno da zbog blizine bolesnika sa tifusom postoji rizik od zaraze. Na osnovu svojih zapažanja Gerhard je zaključio da, iako je najveći broj slučajeva bio posledica nekog neodređenog faktora životne sredine koji je uzrokovao epidemiju, mnogi pacijenti su bolest dobili od nekoga drugog.

1836. medicina je bila evoluirajuća nauka, baš kao što je to sada slučaj, i razumevanja ljudskog tela bila su slaba. Dinamičan kvalitet ideja o telu ostavio je puno prostora radoznalom umu poput Gerharda da revidira kako lekari tumače različite simptome i „morbidne promene“. To je značilo da ima dovoljno dokaza pre i posle smrti da potkrepe njegove tvrdnje, zbog kojih su neki pacijenti morali da umru. Iako je, na bolje ili gore, Gerhard zaslužan za otkrivanje onoga što razlikuje tifus i trbušni tifus, tela njegovih medicinskih sestara i pacijenata pružili su potrebne dokaze za njegove zaključke.

Fizička i senzorna zapažanja izložila su Gerharda i ostale koji su se brinuli o bolesnicima mogućnošću zaraze. Gerhard i njegove kolege nisu znali da se tifus širi kroz telesne vaši, ali su anegdotski prepoznali da ih blizina pacijenata dovodi u opasnost od zaraze. Zdravstveni radnici tokom pandemije COVID-19 nalaze se na sličan način izloženi potencijalno smrtonosnim patogenima.

Prepoznavši virulenciju koronavirusa odgovornog za COVID-19, specijalisti za javno zdravstvo brzo su se zalagali za „socijalno distanciranje“ u nastojanju da suzbiju širenje virusa. Ako se pravilno i osetljivo praktikuje, socijalno (ili „fizičko“) distanciranje može ograničiti širenje patogena i istovremeno smanjiti broj obolelih, omogućavajući tako zdravstvenim radnicima da bolje brinu o pacijentima koji obole od te bolesti.

„Socijalno distanciranje“ kao fraza nije postojalo u Gerhardovo vreme, ali koncept je bio dobro uspostavljen. Vekovima su u kolonijama leproznih oni bili odsečeni od sveta. Međutim, medicinska verovanja o zarazu iz 19. veka sklona su lekarima da zanemaruju ograničenja fizičke blizine prilikom pružanja nege. Gerhardova nešto ekspanzivnija definicija zaraze, koja uključuje prenošenje telesnim tečnostima poput znoja, upozoravala ga je na potencijalne opasnosti da bude u neposrednoj blizini s nekim ko boluje od tifusa. Uprkos tome, nije nagovarao kolege da održavaju ono što je razumeo kao sigurnu udaljenost od pacijenata sa tifusom. Pažljivo praktikovanje socijalne distanciranja možda je sprečilo Gerharda i njegove kolege da vrše vrste opažanja koja su im pomogla da razumeju razlike između tifusa i tifusa, ali to bi takođe moglo spasiti život medicinskim sestrama poput Margaret Valters.

Ovakve situacije bi mogle zvučati poznato 2020. godine, kada nedostatak lične zaštitne opreme za zdravstvene radnike stavlja mnoge na prve linije, uz nepotreban rizik od dobijanja COVID-19. 1836. godine, tifus se brzo proširio prenaseljenim četvrtima Filadelfije, pretežno pogodivši siromašne ljude koji bi imali malo prilika da se društveno distanciraju od svojih suseda, porodica i cimerki.

Mnogi se u Sjedinjenim Državama, a da ne spominjemo negde drugo, suočavaju sa istim setom problema 2020. Ravnanje krive bilo je jedva održiva opcija 1836. godine, ali je neophodno u 2020. godini da bi se zaštitilo zdravlje i dobrobit zdravstvenih radnika na liniji fronta, kao i onih koji nisu u stanju da se socijalno distanciraju zbog posla koji obavljaju ili zbog uslova u kojima žive.

Kurir.rs/Smitsonian Foto: Vikipedija

Kurir