EVROPA SE POLAKO VRAĆA NORMALNOM ŽIVOTU NAKON PANDEMIJE: Grci očekuju turiste, Italijani nezadovoljni novom situacijom

Međutim nisu svi zadovoljni kako izgleda novo normalno. Italijanske kompanije pitaju se kako će preživeti s obzirom na to da su ograničenja ublažena, ali ne i potpuno ukinuta. Učenici se vraćaju u škole, frizerski saloni ponovo su otvoreni. Belgijanci ponovo mogu koristiti gradski prevoz, ali moraju da se nose maske za lice. U Grčkoj i Portugalu male radnje se ponovo otvaraju.

"Druga faza ublažavanja mjera u Italiji počela je i očekuje se da će se u ovoj nedelji više od četiri miliona ljudi vratiti na posao, neke usluge javnog prevoza su dostupne, a mnoge kompanije su spremne za ponovno otvaranje. Kao nikada do sada budućnost naše zemlje je u našim rukama", rekao je italijanski premijer Đuzepe Konte na Fejsbuku.

Iako se industrija poput tekstila i proizvodnje ponovno pokreće, mnoge nebitne radnje ostaju zatvorene. Iako su barovi i restorani ponovno otvoreni, oni mogu ponuditi samo proizvode za poneti.

Franko, vlasnik cafe-bara Il Belo u Rimu, rekao je da delimično ublažavanje ograničenja neće biti dovoljno da se mnogi ugostiteljski objekti održe na nogama.

"Danas sam ponovo otvorio kafić, ali to mi ne vedi puno. Ima malo posla, malo ljudi dolazi, jer ne radi se samo o kupovini kafe, nego o razgovoru. Razumem da vlada preduzima mere koje su dobre za pandemiju, no one nisu dobre za naš posao", rekao je Franko za CNN.

Rekao je da još uvek plaća kiriju, struju i plin, ali da zarađuje samo 30 odsto onoga što je zarađivao pre zatvaranja.

"Moje osoblje je zabrinuto, ali i ja sam. Možda ću morati da zatvorim, a ovim poslom se bavim 14 godina", rekao je.

Itlijanska vlada rekla je da se za potpuno otvaranje prodavnica, barova i restorana stopa reprodukcije koronavirusa mora usporiti na 0,5, što znači da svaki zaraženi Italijan zarazi manje od jedne druge osobe. Za ponovno otvaranje pozorišta, konvencija i stadiona, Italija želi da taj broj bude što bliži nuli. Trenutno se ta brojka kreće oko 0,6-0,7 na nacionalnom nivou.

Vlasnici restorana, barova i radnji širom Italije prošle su nedelje predali ključeve lokalnim gradonačelnicima u znak protesta zbog sporog otvaranja.

Zajedničkim pismom iz 13 od 20 italijanskih regija traženo je od vlade da dekretom o zaključavanju garantuje mogućnost ponovnog otvaranja svima onima koji poštuju već predviđene mere.

"Jasno nam je da je zdravlje glavni cilj, ali ne može biti jedini", stoji u pismu.

Problemi i u Nemačkoj

Problema je bilo i drugim zemljama. Nemački frizeri otvorili su svoje salone u ponedeljak nakon što su sedmicama bili zatvoreni, ali zbog velike zainteresiranosti klijenti ne mogu da dođu na red.

Frizer iz Berlina Udo Valz rekao je da su njegovi saloni rezervisani za naredne tri sedmice.

"Jutros sam bio u salonu. Svi nose maske, klijenti, frizeri. To je pomalo smešno, većina mušterija ima izrastak od dva centimetra, a neki su i sami pokušavali da se ofarbaju i ošišaju. To bi obično pošlo po zlu iako sam im davao savete putem telefona", rekao je Valz.

Saloni moraju da poštuju ​​pravila socijalnog distanciranja pa je Valz rekao da svaka druga stolica mora da ostane prazna. Iako Valz nije morao da otpusti nijednog od 86 radnika, priznao je da su i oni u finansijskom gubitku.

"Važno je da imamo dobru klijentelu. Radnicima su plate malo smanjene, ali imamo sjajnu ekipu", kazao je.

U ostalim se evropskim zemljama postupno smanjuju ograničenja. Španija je pustila ljude napolje ovog vikenda, prvi put nakon sedam nedelja. Portugal je otvorio male prodavnice, a ljudi u Belgiji mogu putovati javnim prevozom, ali moraju da nose maske, javlja AFP.

Saobraćaj je pojačan na grčkim ulicama jer su se male prodavnice, uključujući frizerske salone, cvećare i knjižare, ponovo otvorile. Grčka koja se uspešno izborila s koronavirusom ovog leta ponovo planira da primi turiste.

Velika Britanija, u međuvremenu, još nije ublažila ograničenja, ali takođe planira povratak na posao. Britanski ministar saobraćaja Grant Šaps rekao je da će uskoro početi rad javnog prevoza, iako je sugerisao javnosti da pešače ili da voze svoje automobile.

Kurir.rs/Klix.ba

Foto: EPA

Kurir