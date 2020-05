ŽIVOTNI PUT NAJVEĆEG TEORETIČARA ZAVERE: Dejvid Ajk propao u fudbalu, a evo kada su mu rekli da je MESIJA (VIDEO)

Zatim je i Jutjub obrisao kanal kontroverznog Engleza, kojeg je pratilo 900.000 ljudi, uz objašnjenje da taj kanal ima jasne smernice o zabrani bilo kakvog sadržaja koji osporava postojanje i prenos korona virusa onako kako su ga opisali Svetska zdravstvena organizacija i nacionalni zdravstveni sistemi. Za BBC su potvrdili da Ajku neće da otvore novi kanal. Bolju reklamu Dejvid Ajk nije mogao da dobije jer je u krugu onih koji veruju ovom teoretičaru fantastičnih zavera nedostajao samo još jedan element svetosti – oreol žrtve, prenosi Slobodna Dalmacija.

Iako njegove nastupe, knjige i video materijal već dugo prati podsmeh naučnika i koliko-toliko razboritih ljudi, masa njegovih sledbenika ovim je zabranama dobila upravo ono što joj je nedostajalo – mučenika.

Ko je Dejvid Ajk? Zahvaljujući rasprodatim kartama nedeljama unapred za svoje nastupe, stekao je imovinu vrednu oko dva miliona funti! Za jednog neuspešnog golmana treće engleske lige, koji je školu napustio sa 15 godina, to je izvanredan uspeh.

Ajk, koji danas ima 68 godina je svoj “put”, nakon brojnih lutanja od siromašnog detinjstva u Lesteru i od fudbala do novinarstva, od Lester Advertajzera do BBC-ija gde je devet godina bio sportski komentator, pa sve do aktivizma u Stranci zelenih, pronašao uz pomoć “duhovne isceliteljke” Beti Šajn. Njoj se obratio iz osećaja besmisla i očajanja zbog bolova koji ga prate čitav život, od ranih tinejdžerskih dana kad mu je dijagnostikovan reumatoidni artritis, koji je i bio razlog za prekid karijere. Beti Šajn, propala operska pevačica, telepatska čarobnica i autorka nekoliko knjiga od kojih je na Ajka posebno uticala knjiga “Mind to Mind” na trećoj seansi mu je otkrila – on je Mesija koji će spasti svet.

To joj je, kako mu je rekla, preneo duh iz druge dimenzije, a duh se zove Vang Je Li i on tu “istinu” prihvatio 1989. kad je imao 37 godina i od tada do danas Ajk svoju veru u sopstvenu izuzetnost živi vrlo uspešno. Neprestano je na turnejama po Severnoj Americi, Evropi, Australiji, Južnoj Africi i ostatku sveta. Postigao je planetarnu popularnost, a njegovi kritičari prestali su da se podsmevaju, pa sada u njemu vide opasnog, poremećenog antisemitu koji je pretnja demokratiji.

U svojim knjigama, a objavio ih je desetak, Dejvid Ajk uz obilje detalja otkriva kako iste, međusobno povezane, porodice kontrolišu našu planetu hiljadama godina.

"Kao dečak, uvek sam se pitao kako je par ostrva koja se jedva vide na globusu moglo da stvori carstvo koje se protezalo celim svetom. Sada je razlog jasan. To uopšte nije bilo “veliko” Britansko carstvo. Bilo je to carstvo Vavilonskog bratstva", kaže Ajk.

Dejvid Ajk je tvorac možda najneverovatnije i najsloženije teorije zavere, u kojoj tvrdi da se nekada davno u istoriji ljudskog roda, ljudska vrsta izmešala sa vanzemaljskom. Mešanje se dogodilo između ljudske vrste i jedne vrste vanzemaljaca iz grupe gmizavaca.

Najveća je tajna, tvrdi Dejvid Ajk, da su pripadnici ove hibridne vrste guštera postali lideri svetskog poretka s epicentrom svog delovanja u Londonu, odakle su svoju vlast proširili u Ameriku, Australiju, Afriku i Novi Zeland. Dejvid Ajk ih je, zahvaljujući svojoj mesijanskoj ulozi, jedini razotkrio.

Šta je to Dejvid Ajk objavio na Fejsbuku i Jutjubu, a da je izazvalo zabranu? On je montiranje uređaja za 5G mrežu u Vuhanu i pojavu bolesti Covid-19 povezao sa idejom “čipovanja”, odnosno, kako to Ajk naziva, pametnom prašinom. Istina, grad Vuhan jeste bio među prvim gradovima u Kini u kojima je postavljena 5G mreža i to u avgustu 2019. godine, a istovremeno, 5G je uveden i u drugim gradovima u Kini.

Ali, Južna Koreja je u upotrebu pustila 5G 4. aprila 2019. godine, a prvi slučaj virusa SARS-CoV-2 zabeležen je u januaru ove godine, prenose crnogorske Vijesti.

London je dobio komercijalnu 5G mrežu u maju 2019. dok je testirajuća faza 5G mreže u toj zemlji pokrenuta godinu dana ranije. Prvi potvrđeni slučaj zaraze korona virusom zabeležen je pak 12. februara ove godine. Već iz toga je jasno da je dovođenje u vezu lokacija na kojima je postavljena 5G mreža i pandemije Covid-19, bez ikakve osnove. Nakon teorija o 5G, Ajk je zaključio da to “sve vodi do vakcine”, za koju tvrdi da će sadržati “čipove nano-tehnologije”.

Pametna prašina je pojam koji je, 1997. osmislio Kris Pister, profesor na Univerzitetu Kalifornija, kako bi opisao milimetarske uređaje koji bi kroz mrežu mikroelektromehaničkih sistema mogli da služe kao senzori koji prikupljaju različite podatke. O pametnoj prašini je pisao magazin "The New Economy" trećeg juna 2019. godine, navodeći da bi komercijalna upotreba pametne prašine mogla možda da počne tek za nekoliko decenija.

Isti magazin je naveo da smo od pametne prašine “udaljeni koliko i od letećeg automobila sa samoupravljanjem”. Relevantni časopisi i naučnici ponavljaju da su netačne Ajkove tvrdnje da postoji vakcina koja koristi nano-čipove bazirane na sistemu pametne prašine. Niti postoji vakcina za Covid-19 niti se dostignuća pametne prašine trenutno mogu koristiti za to. Ali, ljudi su poverovali Ajku.

