KOLUMBO PAO I U BALTIMORU: Statua moreplovca koji je otkrio Ameriku nepoželjna zbog genocida nad starosedeocima (VIDEO)

Na snimcima objavljenim na društvenim meržama vidi se kako demonstranti konopcima ruše statuu u blizini četvrti Mala Italija, a zatim njene delove bacaju u vodu.

Kako prenosi AP, statua je podignuta 1984. godine i u vlasništvu je grada.

Tokom protesta nakon smrti afroamerikannca Džordža Flojda tokom policijskog proivođenja statue Kolumba i ostalih ličnosti iz kolonijalne ere našle su se na meti demonstranta.

A statue of Christopher Columbus was destroyed by a group of rioters today in Little Italy, Baltimore pic.twitter.com/CvFawq6Zme