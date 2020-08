NARKO-DILERI OSVAJAJU INTERNET Droga na Dark vebu kvalitetnija, ali i skuplja! Za godinu dana zarada milion evra (VIDEO)

Proces je spektakularan – i zbog količine droge koja je u igri. Prema navodima iz optužnice, 11 osoba odgovorne su za prodaju sledeće količine: 130 kilograma amfetamina, 42 kilograma kanabisa, 17 kilograma ekstazija, šest kilograma kokaina i kilogram heroina. Sve to se desilo u periodu od 18 meseci, do februara 2019.

Zarada je bila preko milion evra. Da bi svi učesnici suđenja imali mesta proces se odvija u kongresnoj dvorani u Gisenu, pošto se radi o 320 pojedinačnih krivičnih dela.

Državna tužiteljka Julija Busvajler iz Centralnog zavoda za suzbijanje kriminala na internetu koji se nalazi u Frankfurtu na Majni, kaže da je su optuženi radili na različitim mestima u lancu isporuke droge, od administratora sajta, organizatora, preko kurira, do radnika na pakovanju i slanju. „Dakle, mogli smo da razjasnimo razgranate strukture u lancu isporuke“, kaže ona.

Firma „Chemical Revolution“ (Hemijska revolucija) je razotkrivena početkom 2019. Kao u holivudskom filmu, policija je ubacila svog čoveka u firmu i organizovala lažne narudžbine. Mozak cele prodajne mreže bio je jedan dvadesetsedmogodišnjak koji je imao boravište na španskom ostrvu Majorka. Optužene osobe se nisu znale lično, već samo po nadimcima u internetu.

„Prodaja narkotika putem interneta postala je jedan od standardnih načina prodaje u Nemačkoj“. To se konstatuje u izveštaju nemačke savezne policije koji je objavljen prošlog septembra. Trgovina drogom na internetu 2018. je porasla za 27,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu. U Nemačkoj se snima nastavak serije za Netflix pod nazivom „Kako prodati drogu onlajn (i to brzo)“ (How To Sell Drugs Online (Fast)). Dakle, i industrija zabave zna šta je trend.

Europol je ustanovio još 2017. da je internet kao put do droge sve atraktivniji – laka dostupnost i visok kvalitet su odlučujući za konzumente. I kupcima i prodavcima odgovara odsustvo nasilja, kao smanjeni rizik da budu otkriveni. Julija Busvajler potvrđuje da ulična prodaja sa sobom donosi i nasilje, a da prodaja putem interneta nasilje smanjuje ili čak isključuje. Studije potvrđuju da je droga sa Darkneta bolja od one u uličnoj prodaji, ali su i cene veće. Firma „Chemical Revolution“ je radila na taj način. Prodaja se odvija kao na I-beju, stranice su visokoprofesionalne, pakovanja diskretna, isporuka brza.

Kombinacija tehnike anonimizacije i kriptovalute, kao što je bitkoin, omogućili su ovu ilegalnu ekonomiju u internetu. Amerikanac Ulbriht Ros je još 2011. pokrenuo na internetu platformu za ilegalnu trgovinu pod nazivom „Silk Road“ (Put svile). Za dve godine postojanja obrt je bio 1,2 milijarde američkih dolara, a Ulbriht je uzeo 80 miliona dolara kao proviziju.

Ulbriht je 2015. osuđen na dvostruku doživotnu robiju, ali su na Darknetu već nikle platforme koje su nasledile „Put svile“. Sada ih ima ukupno deset, najmlađa je počela sa radom u aprilu ove godine.

Holger Minh, predsednik BKA, glavne nemačke institucije za suzbijanje kriminala, kaže da internet nije prostor van domašaja krivičnog gonjenja. Ali nije lako razotkriti kriminalce na „Mračnom vebu“. Osim toga, i prodavac i kupac nemaju interes da policija bilo šta sazna pa se radi o „zločinu bez žrtve“.

Na mreži Tor se automatsko kodiranje opire želji policije da sazna realne elektronske podatke o kriminalcima. Stoga policija podmeće kupca da bi preko pošiljke došla do dodatnih podataka. Nemačkim policajcima pošlo je za rukom da uz pomoć međunarodne saradnje, osim „Chemical Revolution“ razotkrije i prodajnu platformu na Darknetu koja je operisala pod imenom „Wall Street Market“ – to je bio drugi po veličini ilegalni prodajni lanac na svetu. Kada je u maju platforma isključena, sa mreže je skinuto preko 63.000 prodavaca.

U Evropi su, pored Nemačke, Holandija i Velika Britanija najvažnije zemlje za ekonomiju „Mračnog veba“.

Očekuje se da će sudski proces Gisenu trajati 14 dana.

Kurir.rs/DW

