PANDEMIJA, PAD AVIONA, EKSPLOZIJA, UBISTVO I POŽAR Tragedije koje su obeležile 2020 godinu! Svi se pitaju šta je sledeće

Ova, 2020. godina već je dobila epitet najgore u poslednjih nekoliko decenija, a za to su "zaslužni" nemili, nesrećni i tragični događaji koji se dešavaju bukvalno od njenog početka. Preko pandemije korona virusa, požara u Australiji, pogibije NBA zvezde, do katastrofa koje su se dogodile za samo četiri dana protekle nedelje - mnogi se pitaju šta će svet još zadesiti do kraja.