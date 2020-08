NE VOLI TRAMPA ALI JE MORAO DA PRIZNA: On će ponoviti uspeh iz 2016. godine! (VIDEO)

Mur je bio jedan od retkih političkih posmatrača koji je predvideo Trampovu pobedu nad Hilari Klinton pre četiri godine, prenosi "Gardijan".

"Da li ste spremni za pobedu Trampa? Da li ste mentalno spremni da vas Tramp ponovo nadmudri? Da li vam je uteha sigurnost da Tramp ne može da pobedi?" objavio Mur na Fejsbuku kasno u petak.

Podsetimo, on je pre četiri godine predvideo pobedu Donalda Trampa, iako su ankete davale prednost Klintonovoj i do 14 procenata. On je na osnovu ispitivanja javnog mnjenja u Minesoti i Mičigenu shvatio da aktuelni predsednik ima prednost u odnosu na rivala Džoa Bajdena.

"Bajden je upravo najavaio da će posetiti više država - ali ne i Mičigen. Zvuči vam poznato?", istakao je Mur, navodeći da je i Hilari Klinton ponovila istu grešku izbegavajući pojedine države, koje su potom dale podršku Trampu.

Onda se obratio glasičima, koje je "upozorio 10 nedelja unapred".

"Ne ostavljajte demokratama da se otarase Trampa. Vi se morate rešiti Trampa. Sledećih 67 dana moramo se buditi svakog dana i postarati se da svako od nas pronađe 100 ljudi koji će glasati. DELUJTE SADA!".

Izbor republikanskog kandidata Donalda Trampa biće najveća greška u istoriji i obični Amerikanci će se osećati dobro, rekao je režiser predstavljajući svoj novi film "Majkl Mur u Tramplendu" 2016.

"Tramp govori ljudima stvari koje ih bole. Zbog toga svaki pregaženi, zaboravljeni, bezimeni pijanac koji je bio deo takozvane srednje klase voli Donalda", objasnio je tada Mur, koji je bio zagovornik Bernija Sandersa.

Murova najnovija upozorenja dolaze kada je Tramp na predizbornom događaju u Nju Hempširu rekao da podržava izbor prve ženske predsednice u SAD, ali je preporučio svoju ćerku ispred kandidatkinji za potpredsednicu Demokratske stranke Kamale Heris.

"Svi govore" želimo Ivanku ", rekao je Tramp svojim pristalicama. "Ne krivim ih."

Majkl Mur je poznati američki reditelj i aktivista. Proslavio se filmovima "Bowling for Columbine" iz 2002. godine i "Fahrenheit 9/11", o terorističkim napadima u Njujorku 11. septembra 2001. godine.

Kurir.rs/Blic

Kurir