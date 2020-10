ČUDOM ĆE NESTATI, SVE JE POD KONTROLOM, GRIP JE GORI: Evo šta je sve Tramp govorio o koroni, spominjao i izbeljivač (VIDEO)

"Večeras smo prva dama i ja testirani na covid-19 i pozitivni smo. Odmah ćemo početi proces karantina i oporavka. Proći ćemo to zajedno", objavio je sam Tramp na Tviteru.

Američki predsednik ima 74 godine, zbog čega spada u skupinu visokorizičnih osoba. Takođe, njegov indeks telesne mase spada u kategoriju gojaznosti, što je potvrdio njegov lekar nakon sistematskog pregleda prošle godine, a stručnjaci upozoravaju da je upravo gojaznost jedan od rizičnih faktora koji povećava rizik od smrti ili teškog oblika covida-19.

Poznato je da je Tramp, otkad je novi koronavirus došao u SAD-u pre više od osam meseci do danas, javno zauzimao vrlo ležeran stav o težini epidemije u SAD-u i ozbiljnosti samog covida-19, uprkos tome što je broj potvrđenih smrti od ove bolesti dosad prešao 212 hiljada. U isto vreme, pominjao je razne nedokazane terapije kao čudotvorne lekove.

Evo nekih od Trampovih bisera na temu koronavirusa.

"Ne. Nimalo. Imamo to pod kontrolom. To je jedna osoba koja je došla iz Kine i imamo to pod kontrolom. Biće sve u redu", odgovorio je Tramp 22. januara na samitu u Davosu na pitanje novinara o prvom slučaju koronavirusa zabeleženom u SAD-u.

"Virus o kojem govorimo, koji ima veze s... mnogi ljudi misle da to ode u aprilu, s vrućinom, kako vrućina dolazi. To tipično ode u aprilu. Ali mi smo u odličnoj formi", rekao je na pres-konferenciji 10. februara.

Koronavirus će u aprilu nestati "kao čudo"

Koronavirus će "oslabiti kad dođe april s toplijim vremenom - to ima vrlo negativan efekt na to, na taj tip virusa", tvrdio je Tramp i 19. februara. A na pres-konferenciji 28. februara otišao je još dalje i izneo bizarno predviđanje da će koronavirus nestati jednog dana "kao čudo".

"Imamo najbolje lekare u svetu, imamo to manje-više pod kontrolom", rekao je 20. februara, kad je u SAD-u bilo 15 slučajeva.

"Opet, kad imamo 15 ljudi, a 15 će u nekoliko dana biti blizu nule, to je prilično dobar posao koji smo napravili", rekao je 26. februara, iako je tada broj potvrđenih slučajeva već narastao na 60.

"Prošle godine 37 hiljada Amerikanaca umrlo je od običnog gripa, prosek je između 27.000 i 70.000 godišnje. Ništa nije zatvoreno, život i ekonomija se nastavljaju. A u ovom trenutku imamo 546 potvrđenih slučajeva koronavirusa, s 22 smrti. Razmislite o tome!", tvitovao je Tramp 9. maja. Broj mrtvih od covida-19 prešao je brojku od 37 hiljada nekih 5 nedelja kasnije, 17. aprila.

Trump privatno priznao novinaru da umanjuje opasnost od korone

No dok je u javnosti uporno i apsurdno umanjivao opasnost, privatno je, u razgovorima s čuvenim novinarom i autorom Bobom Vudvardom priznao da je covid-19 ustvari vrlo teška bolest.

"Samo dišete vazduh i ovo se širi. Tako da je ovo vrlo zeznuta stvar. Ovo je vrlo delikatna stvar. I smrtonosnija je od čak i teškog gripa. Ovo je smrtonosna stvar", priznao je Vudvardu 9. februara u telefonskom razgovoru.

"Ovo nije grip. Ovo je opako. Kad pošaljete prijatelja u bolnicu... on vas pozdravi, onako, žilav tip, malo stariji, malo teži nego što bi htio biti, iskreno. I nazovete idući dan, 'kako je'? A on je u komi. Ovo nije grip", rekao je Tramp Vudvardu 31. marta.

Na pitanje zašto onda u javnosti plasira neutemeljeno optimistične poruke o koronavirusu, Tramp je priznao Vudvardu da namerno laže.

"Uvek sam hteo da je umanjim", rekao je američki predsednik u telefonskom razgovoru s Bobom Vudvardom 19. marta, koji se prenosi u toj knjizi pod nazivom Bes. "I sad hoću da je smanjim jer ne želim da diže paniku", dodao je.

Trampovo priznanje da je umanjivao opasnost da ne izazove "paniku" - pri čemu je, tvrde njegovi kritičari, prvenstveno mislio na paniku na berzama čijim rastom se hvalio celi svoj mandat - objavljeno je tek u septembru. Tramp je u međuvremenu nastavio svoj nesmiljeni napad na činjenice i naučne spoznaje o koronavirusu i epidemiološkom stanju u SAD-u.

Trampov predlog terapije: izbeljivač u pluća i UV-svetlo pod kožu

Verojatno najnotorniji slučaj je onaj s kraja aprila, kad je imao monolog o mogućim načinima lečenja covida-19.

"Pretpostavimo da udarimo telo velikom UV-svetlom, ili nekim drugim moćnim zračenjem", rekao je Tramp i potom se okrenuo doktorki Debori Birks, koordinatorki za borbu protiv koronavirusa Bele kuće, i nadodao: "Mislim da ste rekli kako to još niste proverili, ali da ćete testirati."

"Ja sam onda rekao šta bi se moglo dogoditi ako dovedemo vazduh unutar tela, šta se može napraviti kroz kožu ili na neki drugi način pa ste rekli da ćete i to testirati. Onda sam video dezinfekcijska sredstva koja unište virus u minuti, postoji li način da napravimo tako nešto, kroz injekciju ili čišćenje? Da sredstvo uđe nekako u pluća. To bi bilo zanimljivo proveriti."

Kad ga je Džo Bajden na debati ove nedelje prozvao za taj komentar, Tramp je odgovorio da je to bio "sarkastičan" komentar, iako apsolutno ništa ne upućuje da je predsednik SAD-a bio sarkastičan kad je predlagao lečenje covida-19 ubrizgavanjem izbeljivača "u pluća" ili zračenjem UV-svetlom "kroz kožu".

Tramp je i uporno mesecima odbijao da nosi masku i da je preporuči Amerikancima kao najučinkovitije sredstvo koje osobno mogu koristiti da zaštite sebe i ljude oko sebe.

"S maskama, to je dobrovoljna stvar. Možete to činiti, ne morate to činiti. Moj izbor je da neću to činiti (nositi masku), neki ljudi možda žele i to je ok", rekao je Tramp 3. aprila. Tek je 21. jula smogao snage preporučiti ljudima da nose maske.

Tramp: Šef CDC-a je bio zbunjen oko maski i vakcina

Tramp se često suprotstavljao i medicinskim stručnjacima iz vlastite administracije.

Tako je na pres-konferenciji 17. septembra optužio Roberta Redfilda, direktora američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) da greši nakon što je ovaj tvrdio da maska možda pruža bolju zaštitu i od vakcine i rekao mu rekao da je bio zbunjen kad je odgovarao na pitanje.

"Verujem da je bio zbunjen", rekao je novinarima u Beloj kući, a kontrirao je Redfildu i oko roka kad će vakcina biti dostupna. Dok je Redfild upozorio da ono verojatno neće biti dostupno pre leta ili jeseni iduće godine, Tramp insistira da će biti dostupno do kraja godine - a možda i pre izbora, za što se nada da bi mu pomoglo u izbornoj noći.

Tramp je takođe na debati, na pitanje voditelja o svojim velikim predizbornim skupovima na kojima se ne provode mere socijalne distance, odgovorio da "dosad nismo imali nikakvih problema" te da se njegovi skupovi održavaju na otvorenom. Međutim, to nije tačno. Tramp je u junu imao skup u zatvorenom u Tulsi, Oklahomi, a gradski odeljenje za zdravstvo saopštilo je da je skup "verovatno doprineo" dramatičnom porastu slučajeva u tom gradu.

Štaviše, Trampov prijatelj, stranački kolega i bivši kandidat za predsednika Herman Kejn zarazio se koronavirusom dve nedelje nakon što je bio na tom skupu, bez maske. Kejn je umro od koronavirusa 30. jula.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: EPA / Jim Lo Scalzo

Kurir