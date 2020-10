NEMAČKI GRADOVI UVODE POLICIJSKI ČAS: Kafići ne rade posle 23 sata, noću zabranjena okupljanja više od 5 ljudi

U Berlinu će većina prodavnica, kao i restorani i barovi morati da budu zatvoreni od 23 sata do 6 ujutru, a ta mera stupa na snagu u subotu i trajaće najmanje do 31. oktobra.

Izuzetak će biti apoteke i benzinske pumpe, ali pumpe neće imati dozvolu da noću prodaju alkohol.

"Posle tri čaše vina, manje se poštuje fizičko odstojanje", rekao je lokalni zvaničnik Berlina.

U glavnom gradu Nemačke od 23 sata do 6 ujutru na otvorenom biće moguće okupljanje do pet ljudi, a tokom dana do 50 ljudi.

foto: EPA-EFE/RONALD WITTEK

Ta ograničenja su stroža u zatvorenom gde tokom dana može da bude do deset ljudi, umesto 25 kako je do sada bilo.

Mera se posebno odnosi na večernja okupljanja u domovima, ili slavlja u zatvorenom.

Gradske vlasti Frankfurta su takođe saopštile da uvode policijski čas, od 22 do 6 počev od petka. Konzumiranje alkohola na javnim mesta biće zabranjeno.

Na pijacama i velikim prometnim ulicama biće obavezno nošenje maske.

Nemačka nije uvodila opšti karantin stanovništva kao njene susedne zemlje, a poslednjih dana beleži porast obolelih koji je na dnevnom nivou između 2.000 i 2.500.

Od početka epidemije korona virusa u toj zemlji je umrlo 9.546 ljudi.

