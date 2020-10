ALIJEV PROVOCIRA PAŠINJANA: Neka zahvali Putinu što je opet spasao Jermeniju

"Kada nam je Pašinjan postavio ultimatum, kada je uvredio osećanja Azerbejdžanaca, on je trebao da bude kažnjen za to. Mi smo to uradili. I neka samo zahvali Putinu što je Rusija još jednom spasila Jermeniju, rekao je Alijev.

On je naglasio da Azerbejdžan više puta obraćao Moskvi sa molbom da utiče na Jermeniju koja, kako navodi, "100 odsto" zavisi od Rusije.

"Rusija, kao naš sused i zemlja koja ima zajedničku istoriju i sa Azerbejdžanom i sa Jermenijom, naravno, igra posebnu ulogu. Ona se zasniva i na istoriji i na saradnji naših naroda, kao i na težini i ulozi Rusije u svetu i, svakako, u našem regionu", naglasio je Alijev.

Kurir.rs/Tanjug

