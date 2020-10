AMERIKANCI PANIČNO KUPUJU DVE STVARI - TOALET PAPIR I PUŠKE: Ni jedno od toga nema veze sa pandemijom (VIDEO)

Poput miliona Amerikanaca, i Konvers (43) se plaši potencijala za nasilje za koje stručnjaci kažu da mogu pratiti ovogodišnje predsedničke izbore. Majka dvoje dece koja radi kao zubni higijeničar, Konvers pokušava da se ne brine previše, ali sa pandemijom, protestima građanskih prava i besnim požarima nagomilanim na vrhu vrele retorike izbora, pa, ko zna šta bi se moglo dogoditi?

Većina stručnjaka predviđa raštrkano nasilje najgore je što bi Sjedinjene Države mogle da dožive ovaj dan izbora, s obzirom na izolirane incidente koji su se već dogodili ove godine. Ali širom zemlje, Amerikanci poput Konvers spremaju zalihe i pripremaju se da se iskore da bi isterali mogući talas održivog haosa vezanog za izbore. Oni kupuju oružje i municiju u rekordnom broju i spremaju se da skinu političke nalepnice sa branika i istrgnu dvorišne znakove kako bi postali manje meta u slučaju da drugi momak pobedi. Neki beže u udaljena područja ili po bunkerima napravljenim po meri.

„Samo se činilo, pa, glupo nije prava reč, ali nema smisla biti toliko loše pripremljen“, kaže Konversova, doživotni republikanac koji je ove godine prvi put glasao za demokrata u predsedničkoj trci. "Građanski rat? To bi moglo trajati godinama. Nemamo zalihe u godinama i ako bi to trajalo godinama, pa, uvek biste mogli izaći i ustreliti jelena."

Bes je usledio nakon višemjesečnih protesta zbog socijalne pravde Black Lives Matter, od kojih je više od 90% bilo mirno. Ali neke konzervativne vesti i lideri GOP-a, uključujući predsednika Donalda Trampa, ukazali su na pljačku i uništavanje tvrdeći da je potrebno više saveznih organa za sprovođenje zakona kako bi se zaštitili od nasilja, usmeravajući svoju poruku direktno na žene iz predgrađa.

S druge strane, postoji strah da su se desničarski antivladini ekstremisti koji su odgovorili najvećem pokretu za građanska prava u poslednjih 50 godina sada svrstali u Trampa. Nakon godina rastućih zločina iz mržnje i nasilja, stručnjaci kažu da postoji zabrinutost da bi naoružani desničarski teroristi mogli izaći na ulice ako dođe do kašnjenja u izbornim rezultatima ili nepovoljnog ishoda, poput demokrate Džoa Bajdena koji je preuzeo Belu kuću.

„Svi koje znam zabrinuti su kako zbog zastrašivanja birača na biralištima, tako i zbog potencijalnog nasilja dok postižemo rezultate na izborima, i nekako kako bi to moglo izgledati, ne samo oko izbora, već između izbora i inauguracije“, kaže Kerolin Galager, profesor na Međunarodnoj školi američkog univerziteta u Vašingtonu i ekspert za ekstremističko nasilje u Sjedinjenim Državama.

Iako SAD imaju dugu istoriju nasilnih protesta, od bombardovanja i pucnjave na klinike za abortus od strane ekstremista za borbu protiv abortusa do 25 bombaških napada koje je počinila levičarska teroristička grupa Veder Underground koja se protivi ratu u Vijetnamu i rasizmu, stručnjaci kažu da su raširena predviđanja izbora - povezano nasilje je bez presedana.

Dalje podgreva potencijalno nasilje: Zapanjujući broj oružja kupljenih ove godine. Prema statistikama FBI-a, trgovci oružjem u junu su izvršili više od 3,9 miliona provjera prošlosti kupaca putem Nacionalnog sistema trenutne provjere kriminalne pozadine - najveći broj ikad zabeležen u jednom mesecu.

Iako provere prošlosti nisu tačno merilo prodaje oružja, oni su široko korišćeni proksi. Prodavci oružja u prvih devet meseci 2020. sproveli su više provera nego što su to činili tokom cele 2019. godine, koja je prethodni rekord u godini držala 28,3 miliona.

„Do nasilja će doći u svakom slučaju“, kaže Gallaher. "Ako Bajden pobedi, to će biti izgovor da pokušate delegitimizirati rezultate i krenuti u napad na opažene neprijatelje sa leve strane, i naravno, to znači da se gotovo svako označi da se ne slažete sa Antifom. Ali brinem i ja, ako Trump pobede, ovo će biti signal ovim krajnje desničarskim grupama koje su ga podržale, ekstremističkim grupama poput Čuvara zakletve, Ponosnim dečacima i drugim ovakvim grupama, da će videti da je ovo kao otvorena sezona da krenu u potragu za ljudima koji su bili protivnici Trampa. Pa čak i ako to pobedi, znate, mislim da će se dogoditi nasilje. Biće to nekako otvaranje vrata. "

Ovog leta, grupa za ljudska prava Amnesti International dokumentovala je oko 200 nasilnih sukoba između protestnih grupa od približno 12.000 protesta na nacionalnom nivou. Od njih, najviše nasilja dogodilo se kada su se pojavile naoružane desničarske grupe koje su se suprotstavile inače mirnim protestima, rekla je Amnesti.

U petak je Ministarstvo pravde najavilo hapšenje čoveka iz Teksasa Ivana Hantera, za koga su zvaničnici rekli da je ispalio 13 hitaca iz puške tipa AK-47 u policijsku stanicu u Mineapolisu koju su pregazili i zapalili demonstranti Black Lives Matter u noći 28. maja. Protesti su izbili nakon Memorijalne smrti Džordža Flojda, Crnac koji je umro nakon što mu je beli policajac gotovo devet minuta klečao na vratu. Federalni zvaničnici kažu da je Hanter (26) član "Boogaloo Bois", labavo organizovane antivladine grupe koja uključuje članove koji žele da započnu trkački rat.

Kako su se protesti BLM-a širili, Tramp je u jednom trenutku pozvao u crno odevene federalne trupe zbog želja demokratskih lidera u Portlandu, izazivajući strah među liberalima i konzervativcima zbog prekomerne upotrebe sile.

Mnoge liberalne grupe takođe su videle Trampovu odluku da protestvuje suzavcem, a zatim letos organizuju fotografiju s Biblijom u crkvi u Vašingtonu, kao dodatni dokaz da će brzo raspoređivati vladine trupe nakon izbora.

Tramp je više puta rekao da nekoliko gradova sa demokratskim gradonačelnicima ide "dođavola" i upozorio je da će više gradova pasti u haos ako Biden osvoji predsednika. Predsednik je takođe delegitimisao izborni proces tvrdeći bez dokaza da je glasanje namešteno i sugerišući da neće prihvatiti rezultat ako izgubi, alarmantne analitičare i stručnjake.

„Gledamo jedan od najdubljih pokreta za građanska prava koju je ova zemlja videla u poslednjih 50 godina, a predsednik Sjedinjenih Država povezuje Pokret crnih života sa politički motivisanim nasiljem“, kaže Brajan Grifi, regionalni istraživač Amnesti International-a i savetnik koji je radio u Ukrajini, Nepalu i na Kosovu. "Sam Trump je Portland nazvao gorim od Avganistana. Neverovatno zabrinjava nivo na koji pokušavaju da bace gorivo i pogoršaju sukobe."

Zagovornici glasačkih prava na terenu pojačali su napore kako bi osigurali da glasači mogu sigurno glasati. NAACP je obučio hiljade dobrovoljaca za taktike deeskalacije, nadajući se da će smanjiti nasilje pre nego što ono uopšte započne. To je pristup koji koristi i velečasni Karl Dai, paroh u Filadelfiji koji je ohrabrio grupe mladih Crnaca da stoje na biralištima kako bi odvratili nasilje, bilo da su to članovi lokalne bande koji traže nevolje ili vhitedomestrororists usredsređeni na ovu važnu zamah državu. Dai kaže da je njegov poseban fokus objedinjavanje zajednice crnaca protiv spoljnih agitatora bez obzira na ličnu politiku.

„Kada se čini da predsednik Sjedinjenih Država podstiče demografsku populaciju da budu u pripravnosti i kaže da možda neće napustiti funkciju, to ljudima donosi legitimne strahove“, kaže Dej. „To je u puno razgovora u puno soba u kojima sam.

Crni glasači odavno su se suočili sa nasiljem na izborima i pre nego što su glasali. Da bi ove godine sprečio potencijalne napade, NAACP sarađuje sa lokalnim organima za sprovođenje zakona kako bi poboljšao odnose.

Stefani Ovens, nacionalna rukovoditeljica projekata za zaštitu izbora na nivou NAACP-a, kaže da su izazovi COVID-19 i rasni protesti nakon Floidove smrti povećali uobičajenu zabrinutost organizacije zbog nasilja. U nekim slučajevima, NAACP razgovara sa biračima o uklanjanju njihovih dvorišnih znakova i nalepnica na braniku kako bi se izbeglo postizborno nasilje.

"Simbolika onoga koga podržavate vrlo je velika komponenta naše izborne tradicije. Ali na ovim izborima gotovo da nema ništa tradicionalno," kaže Ovens. „Ljudi se već ciljaju na osnovu kandidata koje podržavaju.

Stvari su se odavno pomakle sa političkog rivalstva i sada mnogi Amerikanci ove izbore vide kao bitku za srce i dušu zemlje, kaže Jose De Bastos, analitičar za bezbednost kompanije VorldAvare, kompanije za upravljanje rizicima. De Bastos predviđa da će se svako nasilje koje se materijalizuje verovatno usredsrediti na vladine institucije, poput gradskih skupština i zgrada suda, jer ljudi često napadaju simbole moći. Kaže da rani izveštaji o nasilju ili sprečenom nasilju, poput očigledne skoro otmice guvernera Michigana od strane desničarskih terorista, s pravom plaše ljude.

Čitavo leto Amerikance su bombardirali slikama oklopljene, anonimne policije za borbu protiv nereda koja se sukobljavala sa demonstrantima, gomilajući oklopna vozila palicama i lancem za suzenje i vukući pritvorenike u pritvor.

„Sve je veći osećaj da mi je druga strana neprijatelj, a ne suparnik“, rekao je De Bastos. „Ljudi vide te slike i brinu se što će se dogoditi u njihovom susedstvu.

Dok mnogi ljudi smišljaju planove da se bave po kućama, drugi beže. Mnogi super-bogati ljudi iz Njujorka, Čikaga i Majamija razgrabili su imovinu u udaljenim oblastima poput Montane, Vajominga ili Aspena u Koloradu, odavno poznatog kao privatno utočište bogatih. Iako su planirani mnogi od tih poteza bogatih koji mogu da rade na daljinu pre izbora, potencijal za nasilje zaoštrio je zabrinutost.

"Ovo je sigurno mesto za bekstvo. To je mesto gde vam, ako si možete priuštiti da budete ovde, pruža mogućnost odlaska iz sveta", kaže agent za nekretnine iz Aspena Džoš Lendis.

Prodaja u oblasti Aspen već je premašila 2 milijarde dolara za godinu. Landis kaže da je Njujork izgubio mnogo sjaja za bogate, koji više ne mogu jesti ni ići na predstave na Brodveju, a s gustinom naseljenosti neki odlučuju da bi bilo bolje i sigurnije sve to ostaviti iza njih, bar privremeno.

Drugi eskapisti imaju sumorniji pogled na potencijalne probleme nakon izbora, koji bi mogli uključivati masovne epidemije koronavirusa kako se pad produbljuje. Iako malo ko predviđa rasprostranjenost društva, mali broj preživjelih pridružio se kolektivu „očvrslih“ loža raštrkanih po zemlji poznatoj kao Fortitude Ranch.

Članovima je dozvoljeno da dolaze unapred, kaže izvršni direktor Dru Miler, penzionisani pukovnik američkog vazduhoplovstva, koji predviđa da će čak 25% od njegovih približno 400 pripadnika boraviti na tri mesta na dan izbora. Miler očekuje raštrkano nasilje po zemlji - „emocionalno, iracionalno nasilje i oportunističko pljačkanje loših ljudi“ - umesto bilo koje vrste organizovanog nasilja.

"Nadamo se da će biti ograničen i kontrolisan, ali bi, na žalost, mogao prerasti u dugoročne, raširene sukobe, neki se čak plaše građanskog rata", kaže on.

Konvers, majka koja živi u predgrađu Denvera, kaže da joj strah od nasilja na izborima dodaje ukupnu zabrinutost zbog stanja u zemlji. Kaže da je videla malo nade za optimizam s obzirom na političke podele i živo se seća panike koja je nastupila na početku pandemije kada su Amerikanci otkrili da ne mogu kupiti toaletni papir.

„Želim da podsetim ljude:„ Hej, u martu nismo znali da ćemo ostati bez toaletnog papira “, kaže ona. "Postoji opšti strah da se nešto događa ili da se može desiti na šta možda nismo spremni. A ja želim da budem spreman."

Kurir.rs/USA Today

