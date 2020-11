PROBUDILA JE NADU I POKRENULA SVETSKE BERZE: Šta do sada znamo o Fajzerovoj vakcini protiv korona virusa? (VIDEO)

Ipak, bez obzira na optimizam, treba naglasiti da efikasna vakcina definitivno neće biti spremna u narednih nekoliko meseci kako bi spasila svet te da je do potpune primene potrebno sprovesti poslednja testiranja, a i proces vakcinacije će se odvijati u etapama. Tako će vakcina za širu upotrebu u opticaju biti tek sledeće godine.

Šta do sada znamo o Fajzerovoj i Bajontekovoj vakcini?

U julu su Fajzer i Bajontek pokrenuli kliničko ispitivanje vakcine protiv korone. Polovina ljudi je dobila vakcinu, a druga polovina plasebo sa slanom vodom. Od tada se čekalo da se ljudi razbole kako bi se utvrdilo da li vakcina pruža zaštitu.

Od 44.000 osoba koje su dobile vakcinu, 94 osobe su se zarazile koronom. To je bilo dovoljno da Nezavisni odbor stručnjaka izađe sa informacijom da je vakcina 90 odsto efikasna. Stručnjaci smatraju da je to izuzetno dobar rezultat, jer, poređenja radi, i vakcine protiv gripa na niskom nivou su efikasne od 40 do 60 odsto, s obzirom na to da se i grip iz godine u godinu razvija u nove oblike. Takođe, dve doze vakacine protiv ospica učinkovite su 97 odsto.

Fajzerova vakcina neće biti dovoljna za kompletnu populaciju

Do sada ni u jednoj fazi testiranja ove vakcine nisu prijavljeni ozbiljniji problemi i nus pojave. Ranije su isprobane četiri verzije vakcine i odabrana je ona koja je proizvela najmanje nuspojava, poput umora ili temperature.

Izvršni direktor Fjazera je rekao da bi kompanija do kraja godine mogla imati 30-40 miliona doza vakicne, što je dovoljno za 15-20 miliona ljudi. Prioritet za vakcinu će biti ranjive kategorije i medicinski radnici. Fajzer i Bajonket poručuju da bi godišnje mogli proizvesti do 1,3 milijarde doza vakcine, što nije dovoljno za kompletnu svetsku populaciju, ali ostaje nada, jer i druge kompanije rade na razvoju efikasne vakcine.

Iz Fajzera su kazali da će se verovatno prijaviti za hitno odobrenje vakcine u trećoj sedmici novembra. Ukoliko sve bude išlo po planu, vakcina bi za određene rizične kategorije mogla biti spremna do kraja godine. Studija ispitivanja će se nastaviti sve dok ukupno 164 osobe koje su dobile vakcinu ne dobiju koronu i tada će dobijeni rezultati biti analizirani. Ipak, prava učinkovitost vakcine moći će se čvrsto utvrditi kada je dobije milion ljudi, iako preliminarni pokazatelji govore da bi učinkovitost trebala da bude veoma visoka.

Fajzer je poslednji mesec počeo klinička ispitivanja i na deci mlađoj od 12 godina, kako bi se videli efekti i na toj populaciji.

Šta ovo znači za druge vakcine u izradi

U svetu trenutno postoji 10 drugih vakcina koje su u kasnim fazama ispitivanja širom sveta. Uspeh Fajzera i Bajonteka daje nadu da će i druge vakcine biti efikasne, poručio je Akiko Ivasaki s Univerziteta Jejl.

Fajzerova i Bajontekova vakcina koristi genetski inžinjering da navede ćelije da proizvode delove virusa koje imuni sistem prepoznaje. Naš imunološki sistem susreće se s proteinima i stvara antitela i imune ćelije koje protein mogu brzo prepoznati i izazvati brzi napad.

Dostignuće Fajzera i Bajonteka neće biti dovoljno za ceo svet, stoga ostaje nada da će i druge vakcine dati dobre rezultate. Ovog ili sledećeg meseca očekuju se rezultati ispitivanja vakcine koju razvijaju Univerzitet Oksfor i kompanija AstraZeneca, međutim ona je bazirana na drugoj tehnologiji.

Na kraju, nošenje maski i pridržavanje svih drugih mera i dalje je strogo preporučljivo.

Pozitivni učinci na ekonomiju

Dobri rezultati u izradi vakcine razbudili su i svetske berze koje beleže rast deonica i pozitivne parametre za razvoj ekonomije. Tako su već juče deonice aviokompanija, proizvođača aviona i hotela porasle, a to su grane koje su najviše pogođene pandemijom.

Suprotno tome, vrijednost kompanija koje su tokom pandemije najviše profitirale, poput kompanija za dostavu hrane, pale su za 15 odsto.

Jesen je, ali dobre vesti o izradi efikasne vakcine najavljuju "proleće", najavljuju sunce nakon tame i daju nadu da će svet u mesecima pred nama pandemiju staviti pod kontrolu i konačno je pobediti.

Kurir.rs/Klix.ba

