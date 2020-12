BOLTON NIJE ŠTEDEO REČI: Obrušio se na Trampa i Rusiju, a ovu zemlju proglasio najvećom pretnjom po ceo svet!

Bolton je na Holberg debati 2020. iz Bergena, koja je prenošena onlajn, rekao da je Kina na prvom mestu kao najveća strateška pretnja SAD i globalnoj bezbednosti, dok je Rusija odmah iza nje.

"Smatram da će Kina biti egzistencijalno pitanje za Zapad i za njegovu demokratiju tokom celog 21. veka jer sprovodi unutrašnju i međunarodnu politiku koja je suprostavljena zapadnim interesima i vrednostima", naveo je Bolton i dodao da više nije reč o komunističkoj zemlji, već o autoritarnom sistemu koji vrši pritisak na sve vrste slobode.

"Samo juće su zatvorili četiri lidera demokratskog pokreta u Hongkongu", rekao je Bolton i dodao da Peking na međunarodnom planu sprovodi svoj sofisticirani sajber ratni program.

foto: EPA/JIM LO SCALZO

On tvrdi da Kina pokušava da zloupotrebi pravila liberalnog međunarodnog sistema u celosti kako bi ostvarila svoje interese sprovodeči merkantilističku politiku u Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

"Koristi kao oružje kompanije poput Huaveija i ZTE u cilju da preuzme u svoje ruke petu generaciju telekomunikacijskih sistema svuda u svetu", objašnjava Bolton i dodaje da je aktuelni kineski predsednik Si Điping najautoritarniji lider te zemlje od vremena Mao Cedunga.

Bolton tvrdi da Kina svoj prosperitet duguje decenijskoj krađi intelektualne svojine od Zapada.

"To nije mišljenje samo kod većine Amerikanaca, već svuda u Evropi, Japanu, Australiji, Singapuru, ali i u drugim delovima sveta", kaže on i dodaje da Kina to radi sa neverovatnim uspehom.

foto: EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING

"Ja im se zaista divim. Oni kradu intelektualnu svojinu, ne moraju da troše pare na istraživanja, već samo izvrše ''rekreiranje'' proizvoda i prodaju ih na tržištima proizvođača odakle su ih inače ukrali uz podršku i subvencije države". tvrdi bivši savetnik američkog predsednika za nacionalnu bezbednost.

Kaže da svet mora da izvrši pritisak na Kinu kako bi Peking obustavio to, ali ipak ne veruje da će Kinezi to uraditi, jer, kako kaže, što bi to radili kada se pokazalo da je to veoma uspešan biznis model za njih.

Kada je reč o Rusiji, Bolton kaže da je to opadajuća sila.

"Rusija je takozvana ekonomija jednog konja zasnovana na nafti i prirodnom gasu. Ali sve dok ima desetine hiljade komada nuklearnog naoružanja, to je druga priča i to je zemlja koja mora da se ima ozbiljno u vidu, što mislim i da činimo", smatra Bolton.

foto: EPA/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK /KREMLIN

Kaže da Rusijom vlada autoritarni lider Vladimir Putin koji pokušava da povrati rusku hegemoniju i uticaj Moskve u sovjetskoj sferi, ali i na Bliskom istoku.

Po njegovom mišljenju, proizvodnja oružja za masovno uništenje, kao i globalni terorizam i radikalni islamizam su takođe velike strateške pretnje.

"Talibani i dalje igraju ozbiljnu ulogu u Avganistanu. Libija je i dalje u konfliktu. Na ulicama SAD i Evrope i dalje vidimo terorističke aktivnosti", objašnjava Bolton.

Kada je reč o nedavno okončanim izborima za predsednika SAD, on kaže da se plašio da će aktuelni predsednik Donald Tramp dobiti drugi mandat jer, prema njegovim rečima, neke od štete koje je napravio bi bile nepopravljive, a posledice dugoročne.

foto: EPA / Erin Schaff / POOL

"To je i razlog što sam dao ostavku na mesto savetnika za nacionalnu bezbednost SAD", kaže Bolton i dodaje da veruje da će šteta, koju je po njegovim rečima napravio Tramp na međunarodnom i unutrašnjem planu, biti brzo popravljena.

"Mislim da je Trampova vladavina samo iskustvo, a ne tendencija i mislim da će Tramp otići u istoriju kao najgori predsednik kojeg smo ikada imali", tvrdi Bolton i ne smatra da nastaje "trampizam".

Kaže da američki građani iz dana u dana sve više shvataju štetu koju je Tramp napravio.

foto: EPA / Erin Schaff / POOL

"Tragedija je uopšte što je on bio nominovan i bio predsednik SAD. Ali takođe mislim da su takve bile okolnosti i da su demokrate u 2016. nominovale najgoreg kandidata kojeg su mogli", kaže Bolton, uz konstataciju da Tramp u protekle četiri godine nije ugrozio temelje američkih institucija.

Bolton tvrdi da ne postoji "trampizam" jer, kako objašnjava, Tramp nema filozofiju, nema strategiju, niti politiku, već je reč samo o Donaldu Trampu.

Međutim, dodaje on, takođe veruje da će i Džozef Bajden biti predsednik SAD samo sa jednim mandatom.

foto: Profimedia

Na pitanje da li smatra da su se pojavile nove tendencije koje su dovele do erozije demokratije, Bolton kaže da je to danas uočeno u zemljama koje su imale totalitarnije i autoritarnije režime na prostorima Sovjetskog Saveza i bivše Jugoslavije, između ostalih, ali da ne smatra da je reč o globalnom trendu.

"To znači da nisu imali snažan pokret napred, poput Rusije koja se kretala od totalitarnog društva, preko kratkog iskustva sa demokratijom, pa vraćanje na autoritarni model", kaže Bolton i dodaje da se u poslednjih deset godina suočavamo sa diskunuitetom i u Evropi i u SAD koji se reflektovao i na političke tokove i to na različite načine.

Ali, zaključuje on, o tome više treba da brine EU zbog nategnutosti unutar Unije na što je uticalo, kako tvrdi i izlazak Velike Britanije, ali i unutrašnji problemi u zemljama članicama EU koji su se takođe reflektovale na nivou cele EU.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir