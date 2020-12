„On (Putin) ume da kaže to što ima tiho, smireno, ali vrlo oštro. Posle toga ti san ne dolazi na oči. Na sreću, to se ne dešava često“, napisao je on na Instagramu.

Dodaje da s vremena na vreme kontaktira s predsednikom, iznosi izveštaje na sednicama, a nekad ga i zove telefonom u vezi sa nekim važnim pitanjima.

„On se uvek javi i hvala mu na tome“, rekao je Husnulin.

Kurir.rs/Sputnjik

