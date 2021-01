STOLTENBERG: Rusija jača svoje vojne sposobnosti, pa to radi i NATO

"NATO pažljivo prati jačanje vojnog prisustva Rusije od Baltika do Severne Afrike", izjavio je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg i dodao da Rusija jača i svoje vojne sposobnosti, te iz tog razloga – to čini i NATO.

"Što se tiče ruskog vojnog prisustva u Libiji, uopšte u Africi - Alijansa sve to pažljivo prati“, rekao je u Briselu na zajedničkoj konferenciji za štampu sa predsednikom Mauritanije Muhamedom uld Gazuanijem.

Prema rečima Stoltenberga, NATO ne prati samo jačanje Rusije u Africi, već i na „Bliskom istoku, u Siriji, regionu Crnog mora, na Krimu, u području Baltičkog mora, na krajnjem severu“.

"To je nešto što je pravi uzrok naše zabrinutosti. Pomno pratimo vojno jačanje Rusije. Stoga je NATO povećao borbenu gotovost svojih snaga. Iz tog razloga izdvajamo dodatne investicije za nove vojne mogućnosti. To je razlog zbog kojeg prilagođavamo Alijansu pred sve odlučnijom Rusijom, koja značajno ulaže u vojnu opremu i povećava svoje vojno prisustvo, uključujući i kod naših granica“, istakao je on.

Govoreći o „vojnom prisustvu Rusije u Libiji“, Stoltenberg je rekao da je Severnoatlantski savez primetio navodno prisustvo vojnih aviona i „plaćenika koje finansira Rusija“.

"Za NATO to znači samo jednu stvar - da je neophodno podržati političko regulisanje situacije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Pozdravljamo prekid vatre i podržavamo napore UN. Takođe pozivamo sve strane da poštuju postignute dogovore“, zaključio je on.

Kurir.rs/Sputnik

Kurir