LAVROV KOMENTARISAO REAKCIJE NA HAPŠENJE NAVALJNOG: Cilj izjava Zapada je da se skrene pažnja sa sopstvene krize

„Vidimo kako su se sada uhvatili za jučerašnje vesti o povratku Navaljnog u Rusiju. Jasno se oseća sa kakvom radošću stižu komentari, kao prekopirani. Sa radošću, jer to omogućava zapadnim političarima da misle da na taj način mogu da skrenu pažnju sa najdublje krize u kojem se našao liberalni model razvoja“, objasnio je Lavrov.

Ruski ministar uveren je da „ne bi trebalo tražiti spoljne razloge za pravdavanje sopstvenih postupaka ili skretanje pažnje sa sopstvenih problema i kriza, već, naprotiv, treba igrati iskreno i tražiti mogućnosti za rešavanje svojih unutrašnjih problema u iskrenoj, ravnopravnoj međunarodnoj saradnji“.

„Sada niko ne može sam da se nosi sa svojim problemima bez uključivanja međunarodnih multilateralnih formata“, naglasio je on.

Bloger Navaljni, za kim je bila izdata poternica, vratio se u Rusiju iz Nemačke u nedelju. On je pritvoren na aerodromu. Dalju meru zadržavanja Navaljnog odrediće sud, a do odluke suda, on će biti u pritvoru.

Nakon njegovog pritvaranja, američki Stejt department, šefa Evropskog saveta Šarl Mišel, lidera i ministri spoljnih poslova niza evropskih zemalja pozvali su na njegovo oslobađanje.

Kurir.rs/Sputnjik

