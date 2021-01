I PSI SE USELJAVAJU U BELU KUĆU! Major i Šampion su ostvarili američki SAN, a i jednoj MAČKI se smeši budućnost! KURIR TELEVIZIJA

BAJDEN POŠTUJE TRADICIJU DO KRAJA

Inaguracija Džoa Bajdena za predsednika glavna je tema u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove nedelje kako nalaže tradicija, bi trebalo da se useli u Belu kuću. Međutim, kako bi se ta tradicija ispoštovala do kraja, porodica Bajden ne ulazi sama.

Dolazak Bidenovih i njihovih pasa Majora i Šampiona u Belu kuću i na imanje od 18 hektara označava povratak tradicije koja se neguje godinama unazad.

Drugi njegov ljubimac po imenu, Šampion, takođe nemački ovčar, pridružio se porodici 2008. godine. Iako se ova tradicija neguje godinama unazad, neki je nisu ispostovali.

Odlazeći predsednik Donald Tramp bio je prvi predsednik od Endrua Džonsona 1860. godine koji svoj predsednicki dom nije delio sa psom ili mačkom - ili čak rakunom, poput onog koji je držao Kelvin Kulidž 1920-ih. - U stvari, ja volim pse ali mediji su ti koji su dali psu vecu važnost od mene. Ali, i to je ok. Pošto su njega više uvažili, pas će se uskoro useliti u Belu kuću. Bivši predsednik Barak Obama bio je bez pasa dok je vodio kampanju, ali je obećao kćerkama štene tokom govora nakon pobede na izborima 2008. godine. Godinu dana kasnije, u Belu kuću uselio se portugalski pas, Bo, a 2013. godine stigao je još jedan. Džordž Buš imao je vise kućnih ljubimaca. Buš je za njih govorio da nikada nisu razgovarali o politici i da su uvek bili verni prijatelji. Humana asocijacija pasa kaže da Bajden daje dokaz da svaki pas može da živi američki san, od šteneta iz skloništa pa do prvog psa u Beloj kući.

Bajdenova supruga nagovestila je da ove godine Bela kuća nece dobiti samo dva psa već i mačku u bliskoj budućnosti.

