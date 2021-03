GRKE UPLAŠILI PRIZORI SA PLAŽA: Mislili su da je ovo predznak zemljotresa, ali onda su stručnjaci objasnili o čemu je reč (VIDEO)

Oseka je bila toliko primetna, jugoistočno od Atine, primera radi, da se video samo pesak, a plaže su ostale neprepoznatljive. Pojavio se i strah da je to predznak nekog strašnog zemljotresa.

"Velika oseka na plažama širom Grčke, a videli smo da su i neki kanali u Veneciji ostali bez vode.

Dok neki smatraju da ovakva pojava prethodi jakom zemljotresu, stručni objašnjavaju da je povlačenje mora rezultat kombinacije visokog atmosferskog pritiska i punog meseca.

Objasnili su da povlačenje mora zaista može da prethodni zemljotresu i cunamiju, ali onda kada se dešava u samo jednoj oblasti ili na samo jednom ostrvu. Bez obzira, pomalo je zastrašujuće, pogotovo što meštani kažu da nikada nisu doživeli baš toliko jaku oseku. U svakom slučaju, očekuje se da se sve vrati na staro u roku od nedelju dana", piše na stranici Nikana.gr.

Direktor Geodinamičkog instituta pri Nacionalnoj opservatoriji u Atini, profesor Akis Celentis je uveren da ova pojava nije najava zemljotresa.

On smatra da je nekoliko faktora uticalo na povlačenje mora širom zemlje, među kojima su visoki vazdušni pritisak, od 20. februara do danas. Pored toga, treba napomenuti snažne vetrove koji su tih dana duvali i nanosili vodu ka južnoj obali Sredozemlja. Uz ovo, 27. februara je bio pun mesec, te je on takođe u velikoj meri izazvao oseke širom zemlje.

Celentis ne poriče da bi povlačenje mora moglo da bude predznak nekog budućeg zemljotresa usled tektonskih pomeranja, ali ističe da to u ovom slučaju nije reč, ističući da se ovaj pojava dešava širom Grčke, a ne samo u jednom delu zemlje.

"Proverio sam određena mesta gde je zabeležen ovaj fenomen i gledao slike satelita i nisam video nikakvu deformaciju Zemljine kore. Stoga, sigurni smo da ovo nije predznak zemljotresa", zaključio je Celentis, a prenose grčki mediji.

