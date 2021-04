AMERIČKI PUKOVNIK BRUTALAN O BAJDENU: Vojska SAD nije spremna za rat sa Rusijom, ali predsednik nikoga ne sluša!

Antiruska retorika američkog predsjednika Džoa Bajdena i podsticanje Kijeva na zaoštravanje situacije u Donbasu mogu dovesti SAD do rata za koji nisu spremne, navodi pukovnik američke vojske u penziji Daglas Mekgregor u članku za „The American Conservative“.

Prema rečima pukovnika, izjave Ukrajine da postoji mogućnost rešenja situacije u Donbasu vojnim putem mogu izazvati konflikt između SAD i Rusije. Pri tome, Bajden ne smatra potrebnim da objasni svojim građanima zašto Vašington podržava ovakve prijetnje koje dolaze iz Kijeva.

Stručnjak je naveo primjer incidenta iz 1937. godine kada je japanska vojska potopila američki brod na rijeci Jangcekjang. Tada je predsjednik bio Frenklin Ruzvelt: on nije htio da se sveti Japancima, bez obzira na pritisak admirala Ratne mornarice, jer je znao da vojska nije bila spremna za rat.

Što se tiče Trampa, mnogi njegovi savetnici su 2019. godine pozivali da krene u rat sa Iranom, ali je predsjednik to odbio. Međutim, administracija Bajdena ne sluša savete i upozorenja i ponaša se kao njeni prethodnici. Pukovnik smatra da u Ovalnom kabinetu trenutno nema zrelih ljudi koji bi jednostavno rekli: „Ne!“. Ipak, Bajdenu je lako da drugima drži predavanje, kada se stvar tiče događaja koji se hiljadama milja daleko od SAD. Međutim, to ne može trajati večno, smatra Mekgregor.

On je podsjetio na to da je ruska vojska snažnija od ukrajinske. Uz to, snage NATO-a u Evrpi su slabe, da bi mogle da se umiješaju u tako daleki konflikt, tvrdi pukovnik. Alijansa će se osloniti na Ratno vazduhoplovstvo, ali ne treba potcenjivati ruske sisteme PVO, između ostalih S-500 na kojem se trenutno radi, zaključio je Mekgregor.

Kurir.rs/ATVBL