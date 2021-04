NAUČNIKE ZBUNJUJE EKSPLOZIJA KORONE U INDIJI Taman se sve stišalo, a onda su brojke počele neverovatno da rastu! U bolnicama haos

Bolnice širom severne i zapadne Indije izdale su upozorenja da imaju zalihe medicinskog kiseonika još samo za nekoliko sati.

Naučnici su zbunjeni i zabrinuti zbog ovog naglog porasta. Nakon pada, koji je počeo sredinom septembra 2020, smatralo se da je indijsko stanovništvo steklo određeni imunitet koji je trebalo da onemogući ovako veliki talas.

Međutim, dogodilo se nešto slično onome što je ranije viđeno u brazilskom Manausu. Naime, serološka istraživanja krvi dobrovoljnih davalaca pokazala su da je u tom gradu bilo zaraženo oko 76 odsto stanovništva, što je trebalo da bude dovoljno za kolektivni imunitet. Uprkos tome, virus se u novembru, nakon sedam meseci zatišja, ponovo počeo naglo da se širi. Naučnici su nakon toga utvrdili da u Brazilu počinju da dominiraju novi sojevi, tzv. britanski B.1.1.7 i brazilski P.1, koji se brže šire i imaju potencijal da zaobiđu odbrambeni sistem stvoren prebolevanjem starije varijante virusa.

foto: EPA/JAGADEESH NV

Serološka istraživanja u Indiji su pokazala da je više od 50 odsto stanovništva u nekim područjima većih gradova već bilo izloženo virusu, što je trebalo da pruži neki imunitet, rekao je za Nature Manoj Murhekar, epidemiolog iz Nacionalnog instituta za epidemiologiju u Čenaju, koji je vodio istraživanja. Podaci su takođe pokazali da je na nacionalnom nivou bilo zaraženo oko 270 milijuna ljudi, otprilike petina indijskog stanovništva.

"Drugi talas učinio je da prethodni izgleda poput brčkanja u kadi", rekao je Zarir Udvadia, kliničar i stručnjak za plućnu medicinu u bolnici PD Hinduja, za Nature. Istakao je da je situacija u bolnicama, u kojima kreveta ima vrlo malo, pravi košmar.

foto: EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Šahid Džamil, virolog sa Univerziteta Ašoka u Sonipatu, slaže se da je intenzitet trenutnog talasa zapanjujuć.

"Očekivao sam nove talase zaraze, ali nisam ni sanjao da će biti tako jaki", rekao je.

Zanimljiva je činjenica da je prvi talas dostigao vrhunac u septembru i da novi raste u aprilu, u toplim razdobljima godine, dok su brojke bile najniže tokom indijske zime u januaru i februaru. Maksimalne temperature u žarištima kao što su Mumbaj i Nju Delhi trenutno se kreću iznad 30 stepeni.

Naučnici razmatraju više mogućih uzroka rekordnih brojki u drugom talasu, uključujući pojavu posebno zaraznih varijanti, porast ležernih društvenih interakcija i nizak stepen vakcinacije.

Najverovatnije je problem u kombinaciji više uzroka.

Problem bi takođe mogao da bude u tome što uzorci u serološkim studijama nisu bili reprezentativni. Naime, moguće je da je prvi talas uglavnom pogodio gradsku sirotinju, tako da rezultati analiza nisu bili reprezentativni za cijelu populaciju, već su potencijalno precenili izloženost u drugim grupama.

Gagandip Kang, virolog na medicinskom koledžu u Veloreu u Indiji, kaže da je to verovatno jedan od problema.

"Virus možda sada ulazi u populacije koje su ranije uspevale da se zaštite", kaže ona.

foto: EPA/DIVYAKANT SOLANKI

To bi moglo uključivati ​​bogatije urbane zajednice, u kojima su se ljudi izolovali tokom prvog talasa, ali su sada počeli da se mešaju s drugima.

Lekari primećuju da se u novom talasu gotovo redovno zaražavaju cela domaćinstva - čim se zarazi jedna osoba, zarazi se cela porodica - što nije bio slučaj u prvom.

Analize genoma pokazuju da je u nekim državama, poput Pandžaba, dominaciju preuzela britanska, brzošireća varijanta B.1.1.7. Osim nje, širi se i varijanta koja je prvi put identifikovana u Indiji krajem prošle godine, poznata kao B.1.617. Ona je postala dominantna u državi Maharaštri. B.1.617 ima dve mutacije koje su povezane s povećanom prenosivošću i sposobnošću izbegavanja imunosne zaštite. Do sada je otkrivena u 20 drugih zemalja.

foto: EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Neki naučnici smatraju da nove varijante imaju manji uticaj na rekordne brojke od povećanja društvenih interakcija jer one ne predstavljaju dominantne sojeve u brojnim regijama koje su žarišta.

U Indiji je do sada podeljeno više od 120 miliona doza vakcina, uglavnom AstraZeneke proizvedene u Indiji pod nazivom Kovišild. Ali, to je manje od 10 odsto indijskog stanovništva, pa je put do imunizacije svih odraslih i kolektivnog imuniteta još jako dug. Kada se gleda broj doza podeljenih na 100 stanovnika, Indija je pri dnu sveta. Postoje takođe strahovi da bi mnogi ljudi mogli da se zaraze u velikim gužvama koje se stvaraju prilikom vakcinacija jer se često sprovode u bolnicama koje su pretrpane zaraženima kovidom-19 koji čekaju testiranja.

Kurir.rs/Index.hr