AMERIČKA SENATORKA BEZ PARDONA: Kinesku laboratoriju za koju se veruje da je napravila koronu su finansirale SAD VIDEO

Prema Ernstovoj, američki poreski obveznici finansiraju istraživanje u laboratoriji u Vuhanu u Kini, za koju se veruje da je u njoj nastao koronavirusa. Pozvala je predsednika Bajdena da azijsku supersilu pozove na odgovornost „zahtevanjem odgovora“.

„Nažalost, znamo da su Kinezi uništili brojne dokumente. Možda nikada nećemo doći do dna ovoga, ali ono što možemo jeste da se pobrinemo da se to nikada ne ponovi “, naglasio je Ernst. „Jedna činjenica koju znamo je da su američki dolari poreskih obveznika zapravo išli u laboratoriju Vuhan kako bi pomogli u finansiranju različitih vrsta istraživanja, a to američki poreski obveznici nisu znali. To smo otkrili. Moramo biti sigurni da NIH ne finansira projekte u crvenoj Kini. Veoma je važno da ovo više ne radimo. “

"Ono što vidimo u ovoj administraciji je naravno, ništa. Svakako, predsednik Bajden mora da se pobuni protiv Kineza koji zahtevaju odgovore, a opet, nismo čuli ništa od ove administracije koja se obraćala Kinezima i po tom pitanju".

Kurir.rs/Breitbart