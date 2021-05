VLADIMIR PUTIN ČESTITAO SERGEJU ŠOJGUU 66. ROĐENDAN: Istog datuma rođena je i moćna ruska flota! Evo koliko je starija! VIDEO

"Danas imamo dvostruki praznik: i rođendan ministra odbrane i rođendan Tihookeanske flote. Istina, Tihookeanska flota je malo starija - po mom mišljenju stara 290 godina, ali čestitam vam na ovome kao ministar odbrane “, rekao je Putin otvarajući sastanke sa članovima Saveta bezbednosti. Šojguu je poželeo uspeh u radu i zdravlje.

Šojgu je rođen 21. maja 1955. godine u gradu Čadan, autonomna oblast Tuva. Diplomirao na Krasnojarskom politehničkom institutu 1977. Od 1994. do 2012. godine - ministar Rusije za civilnu odbranu, vanredne situacije i uklanjanje posledica prirodnih katastrofa. Od 10. januara do 7. maja 2000. godine bio je na mestu potpredsednika vlade - ministra za vanredne situacije Rusije. Od 11. maja do 6. novembra 2012. godine - guverner Moskovske oblasti. Šojgu je 6. novembra 2012. imenovan za ministra odbrane. Od 2009. godine predsednik je Ruskog geografskog društva.

Kurir.rs/RBC.ru