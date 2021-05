BUGARSKI TRGOVAC ORUŽJEM OTKRIVA: Municija u češkom skladištu nije bila za prodaju! Prvi put sam sad čuo za umešanost Rusa!

"Naša kompanija je, kao i mnoge druge kompanije, iznajmljivala skladište u Vrbjeticama. Tamo smo čuvali staru municiju iz vremena Varšavskog pakta koju smo nabavili u Češkoj. Ona nam je bila potrebna za našu proizvodnju. Nije bila namenjena prodaji", rekao je Gebrev u intervju za Špigl.

Gebrev je takođe istakao da je prvi put čuo verziju o umešanosti ruskih obaveštajnih službi u eksplozije nakon što su češke vlasti u aprilu iznele ove optužbe.

"Do tog trenutka za nas je to bio nejasan incident", dodao je on.

Ranije je list Njujork tajms objavio da je Gebrev priznao da je isporučivao oružje u Ukrajinu u jeku sukoba na istoku zemlje 2014. godine, a takođe je potvrdio da je municiju čuvao u skladištima u češkoj Vrbjetici.

foto: Profimedia / ZDENĚK NĚMEC

Prag je sredinom aprila optužio Moskvu za umešanost u eksploziju u skladištu municije u selu Vrbjetice. Češka je nakon toga proterala iz zemlje 18 zaposlenih u ruskoj ambasadi. Kao odgovor na to, Rusija je za persone non grata proglasila 20 zaposlenih u češkoj diplomatskoj misiji i optužbe za incident nazvala apsurdnim, neosnovanim i izmišljenim.

Posle toga Ministarstvo spoljnih poslova Češke zahtevalo je da Rusija vrati proterane diplomate. Ne dobivši odgovor, Prag je ponovo najavio smanjenje sastava ruske ambasade, dajući rok do kraja maja.

Moskva je prošle nedelje sastavila spisak neprijateljskih država. Za sada se na njemu nalaze samo Sjedinjene Američke Države i Češka. Ali, kako je primetio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, spisak se može revidirati sa razvojem odnosa sa određenom zemljom. Sve odluke biće donete tek nakon pažljive analize.

