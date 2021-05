VETERAN NIJE GUBIO NADU: Kao rendžer se borio u Vijetnamu, tek sada mu dali 13 medalja koje je zaslužio VIDEO

Veteran je verovao da ih nikada neće primiti sve dok predstavnici američkih veterana nisu stupili u kontakt sa kongresmenom Pitom Agilarom.

Agilar je dodelio Kerinsu 13 davno dodeljenih medalja, uključujući Bronzanu zvezdu na ceremoniji sa još 10 veterana koji su dobili svoje vijetnamske odlikovanja.

"Osećam da je ljudima stalo", rekao je Kerins za CBSLA, "i sada mogu da šetam. To je stara izreka. Ne znam da li ljudi znaju šta to znači, ali veterani to znaju i budu počastvovani. To je velika stvar".

Kurir.rs/CBS