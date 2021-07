SUPRUG IZ PAKLA Zadavio ženu pred bebom, a sada isplivali novi detalji o njemu! Pilot iz Grčke dilovao drogu za kartele?

Teorija o tome da je Babis umešan u dilovanje droge došla je nakon istrage i uvida u finansije Anagnostopoulos i otkriveno je da je on živeo raskalašnim načinom života, uprkos svojoj pilotskoj plati.

foto: Nikolas Kokovlis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Policijski službenici otkrili su da je par nedavno kupio zemljište vredno 47.000 funti (54.662 evra), da su sagradili kuću za 140.000 funti (162,792.16), te da su uživali na skupom letovanju u Dubaiju.

To ukazuje, navode iz policije, da je Anagnostopoulos (33) koji je poznat kao Babis mozda imao neki alternativni izvor primanja i ubio je Karolinu (20) kada je otkrila odakle stiže novac.

Karolinu je Babis ugušio jastukom pred njihovom 11-godišnjom ćerkom rano ujutro 11. maja.

Karolinin otac Dejvid Krouč veruje da je postojao ''neki fond'' nakon glasila da je Babis upleten u poslove sa drogom.

Dejvid je rekao da on i njegova supruga Suzan su čuli za ćerkinu smrt od komšija na grčkom ostrvu Alonisos.

foto: Printscreen/YouTube

-Nikad neću zaboraviti kako sam se osećao, to je osećaj kao da je neka ledena ruka ušla u moje grudi i smrskala mi srce, to je bio najgori dan u mom životu, rekao je on.

Babis je rekao inspektorima da je njegova supruga ubijena tokom brutalne pljačke, kada su u njihovu kuću ušli naoružani provalnici, koji su ga vezali, a Karolinu udavili.

Kasnije je on rekao da je ubio svoju suprugu, nakon svađe kada mu je ona rekla da napusti stan i kada je zatražila razvod.

foto: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što ju je zadavio jastukom, Babis se uspaničio jer je video da je ona mrtva i ona je iscenirao pljačku.

Njegovo priznanje je došlo nakon što je Karolinin pametni sat pokazao da je ona bila u ''ekstremnom stanju mentalnog i psihičkog stresa šest minuta'' i tako je otkriveno da ona nije umrla u vreme u koje je Anagnostpoulos rekao da je izgubila život.

Takođe, on je priznao zločin tek nakon što je nedeljama igrao ''ucveljenog muža''pred javnosti i Karolininim roditeljima.

foto: / Shutterstock Editorial / Profimedia

Verujući da je njegov alibi prošao, Babis je čak pitao njene roditelje da izdvoje oko 3.500 evra za njen kovčeg.

Advokat Karolinine porodice Tanasis Haramanis rekao je za ''The Sun'' da taj čovek nema ni stida ni srama.

-Prvo je ubio Karolinu, onda je tražio od njenih roditelja novac za kovčeg i da se njeno telo preveze iz Atine na sahranu, dali su mu 4.000 evra, on nije platio ništa, rekao je Haramis.

Karolinini roditelji dobili su privremene starateljstvo nad unukom Lidijom i odveli su je na Alonisis.

Policija takođe utvrđuje Babisove tvrdnje da je ubio Krarolinu u naletu besa nakon što mu je pretila da će ga napustiti.

U razgovoru sa policijom, Babis je tvrdio da je njegova supruga bila agresivna, rekavši da niko ne može da zamisli kolika je njegova ljubav prema toj devojci.

On je tvrdio da je Karolina ''bacile dete na sofu'' i da ga je udarila, što je prouzrokovalo da mu padne mrak na oči i da je ubije.

foto: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, Karolinin dnevnik oslikava njihov nesrećni brak pun nasilja. Takođe ona se na nekoliko mesta u dnevniku zaklinje da će ga ostaviti.

Bolne rečenice pokazuju koliko se par svađao, a Karolina piše i da ga je jednom udarila i razbila vrata.

Karolina navodi u svom dnevniku da želi da ostavi pilota i to još 2019. godine i da se ne oseća lepo u toj vezi.

Ona je pisala da je želela da napusti Babisa u julu 2020. godine, kada je njihova beba imala mesec dana, dodajući da se osetila i da se oseća jadno i da traži kuću.

Nekoliko meseci pre njene smrti, Babis je želeo sve da kontroliše, rekao je izvor.

On je navodno na njenom telefonu instalirao aplikaciju za praćenje i pratio ju je na terapije.

Advokat Eleni Milonopoulo, koja je u medijima označena kao savetnik ovog para, rekla je da je Karolina tražila stan u centru Atine jer je želela da ostavi muža.

Ona je želela u novembru da ostavi supruga i da nađe stan blizu škole kuvanja koju je panirala da upiše, navodi grčki portal tanea.gr.

Karolina je rekla svojoj savetnici da se ona plaši babisa i da je tražila savet kakod a izađe iz te situacije, rekla je advokat Samanta Markou, piše Dejli Mejl.

-Karolina je od prvog momenta rekla mojoj klijentkinji da se ona plaši svog supruga, Markou.

-Strah koji je Karolina osećala na seansama bio je intenzivan, rekla je ona, dodajući da je njen savetnik tražio da vrata budu zatvorena tokom seansi kako on ne bi čuo o čemu njegova žena govori.

Markou je istakla da se par susretao sa nizom problema i da mesecima ''nije bilo nikakve veze među njima, čak ni seksualne''.

Milonopoulo je rekla da je ona rekla Karolini da razgovara sa svojom majkom ali da je to Karolina odbijala jer nije želela da je razočara.

Savetnica je rekla da je Karolina shvatila da je napravila pogrešan izbor jer se udala za Babisa i da je tražila način da izađe iz te veze.

Milonopoulo je takođe primila piruku navodno od Karoline u kojoj joj ona traži da završe sa seansama. Markou tvrdi da tu poruku nije poslala ona već njen suprug.

U subotu je Anagnostopoulos uslikan iza bodljikave žice dok je protezao noge u dvorištu u delu za vežbanje zloglasnog zatvora Koridalos.

Uslovi u zatvoru su toliko loši da je grčka vlada obećala da će ga ugasiti, ali Anagnostopoulos je smešten u svom 'VIP' krilu, uživajući u ''luksuzu''.

Takođe, grčki mediji su u subotu objavili kako izgleda pilotova ćelija iznutra i da ima sopstveni toalet i tuš, nameštaj, veliki prozor, kao i televizor.

Kurir.rs/Č.N.