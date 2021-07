SEKSUALNI LICEMERI: Ovi desničarski političari su javno govorili protiv gejeva, a privatno išli po orgijama i voleli dečake

U jednom od svežijih primera glavnu ulogu imao je upravo Fidesov istaknuti član i evroparlamentarac Jožef Šajer, bliski Orbanov saradnik, koji je krajem novembra prošle godine uhvaćen na gej orgijama u Briselu.

Belgijska policija tada je, u okviru borbe protiv kršenja epidemioloških mera, upala u jedan stan na prvom spratu zgrade u samom centru Brisela i zatekla orgije u kojima je učestvovalo 25 muškaraca. Jedan od njih je bio i Šajer koji je posle neuspelog bega preko oluka, dao ostavku na mesto poslanika u Evropskom parlamentu.

Taj isti 59-godišnji Šajer je imao aktivnu ulogu u uključivanju tradicionalnih definicija porodice i pola u mađarski Ustav. Naime, Šajer je bio član grupe koja je priprema nacrt novog ustava iz 2012. u kojem se navodi da je brak zajednica muškarca i žene koju država mora da štiti.

Verovatno najpoznatiji desničarski političar koji je istovremeno bio i gej je pokojni lider austrijske Slobodarske stranke i nesuđeni austrijski kancelar Jerg Hajder koga su posle smrti novinari opisali kao "političara koji je mrzeo strance, a voleo dečke”.

Glasine o Hajderu kao "ljubitelju mladih muškaraca” kolale su godinama, ali su se potvrdile tek nakon njegove pogibije u automobilskoj nesreći 2008. godine. Desetak dana kasnije tadašnji portparol njegove stranke Stefan Petcner je javno na TVu priznao da je Hajder bio njegov dugogodišnji životni partner.

S druge strane Atlantika, u SAD-u, glavni borci protiv homoseksualaca su republikanci iako se svako malo sazna da je poneki pripadnik Republikanske stranke ljubitelj istog pola.

Jedan od njih je Ves Gudman, konzervativni predstavnik republikanaca u Ohaju koji je tokom čitave karijere promovisao "porodične vrednosti" i žestoko napadao LGBT zajednuci sve dok 2017. nije uhvaćen u polnom odnosu sa muškarcem u svojoj kancelariji.

Da ironija bude veća, ovaj 33-godišnjak je oženjen jednom od vođa godišnjeg skupa protiv abortusa, poznatog kao "Hod za život" i Amerikanci su ga doživljavali kao "savest konzervativnog pokreta".

Gudman se na Tviteru predstavljao kao "hrišćanin, Amerikanac, konzervativac, republikanac i suprug2 i često je isticao da je "prirodni" brak odnos isključivo muškarca i žene.

Nakon što je uhvaćen "spuštenih pantalona", podneo je ostavku.

Skinhedsi nisu politička stranka, ali jesu svojevrsni parapolitički pokret (mahom) desničarske provenijencije, usmeren na progon i maltretiranje pripadnika manjina, od etničkih i rasnih do seksualnih.

Jedan od najpoznatijih primera seksualnog licemerja među skinsima je britanski neonacista Niki Krejn.

"Preko dana je tukao gejeve a noću spavao sa njima", pisali su novinari nakon Krejnove smrti.

Visoki i snažni, tetovirani Krejn postao je ozloglašen 1980ih. Organizovao je regrutaciju novih članova i napade na manjine, vodio je vikend-kampove za paravojnu obuku.

Ubrzo je postao kultna figura britanske krajnje desnice, a da niko od skinhedsa i neonacista koji su mu se divili nije znao njegovu tajnu. Paralelno sa dnevnim mlaćenjem Pakistanaca i gejeva, Krejn je noću radio u gej barovima kao izbacivač, gde je pio, plesao i nalazio seksualne partnere.

Godinama je uspevao ta dva dijametralno suprotna života čuva u tajnosti sve dok antifašistički časopis "Searchlight" koji su čitali i mnogi ekstremni desničari nije 1985. objavio veliki članak o Krejnu uz komentar da se "četvrtkom uveče može naći u diskoteci Hejven na Čering Krosu".

Svi su, uključujući i skinse, znali da je to glavni gej klub u Londonu. Bio je to početak kraja neonacističke legende. Sa druge strane, to otkriće mu je i pomoglo.

Počeo je da se mjenja i ponaša u skladu sa svojom seksualnom prirodom, pojavljivao se u amaterskim gej pornićima gde je "glumio" skinhedsa a zvanično se "autovao" 192. godine u TV emisiji koja se bavila životom engleske LGBT zajednice.

"Adolf Hitler bio mi je bog. Bio mi je lični firer, moj vođa. Sve što sam radio bilo je za Adolfa Hitlera”, rekao je u tom intervjuu, nakon čega je priznao kako zna da je gej otkad je postao skinhed.

Dodao je da je vremenom počeo da se oseća kao licemer jer je njegov pokret mrzeo homoseksualce, zbog čega se "postideo" i napustio skinse.

"Danas verujem samo u individualizam”, poručio je tada.

Umro je iduće godine, u svojoj trideset i petoj, od AIDS-a.

